 Пашинян атаковал экс-президентов Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян атаковал экс-президентов Армении

First News Media10:20 - Сегодня
Пашинян атаковал экс-президентов Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резкими заявлениями в адрес своих политических оппонентов – экс-президентов страны Левона Тер-Петросяна (ТПЛ), Роберта Кочаряна (РС) и Сержа Саргсяна (СК).

Соответствующие публикации глава армянского правительства разместил на своей странице в Facebook.

«ТПЛ, СК и РС постоянно настаивают, что я втянул Армению в войну. Если это я ввел Армению в войну, тогда что делал в 2018 году армянский 18-летний солдат вне территории РА? Кстати, это были не ваши дети и внуки.

А почему вы не отправили своих внуков и детей в «зону мира»? Ответьте, ТПЛ, СК и РС, где были ваши дети в это время и чем занимались?» - написал Пашинян.

Он констатировал, что каждый из трех армянских экс-президентов втянул Армению и армян Карабаха в войну, а сами бежали.

«Тоже мне, «президенты-победители». Размышляя об истории Третьей республики, с ужасом осознал, что никто из «президентов-победителей», представляете, никто, даже не получил вотума доверия народа.

Слушайте, если вы принесли победу народу, вы можете объяснить, почему вы фальсифицировали выборы с 1996 года? Как же народ мог не выбрать лидеров, которые принесли им победу? Как?

А он не выбирал, потому что, кстати, оплаченные вами аналитики, «популярные и заслуженные» артисты, матери, которые кормят Армению и отцы-губернаторы, которые молча стояли за ними, понимали, что победы принесли не вы, но вы втянули Армению в дыру, из которой нет выхода.

А теперь умираете, видя, что выход был найден ценой тысяч жертв. Умираете в реальном смысле, три раза в день - утром, днем и вечером», - написал Пашинян.

По его словам, Тер-Петросян, который сегодня выступает в поддержку армянского католикоса Гарегина II, в 2008 году не уважал его.

«ТПЛ 1 марта 2008 года оставил Ктрича Нерсисяна (Гарегина II – ред.) у ворот дома, не пустив на участок, сейчас же он защищает Нерсисяна. «Великий» должен попросить прощения у Ктрича за то, что 1 марта 2008 года не пропустил его дальше собачьей конуры».

Премьер вновь спросил у оппонентов, намерены ли они принять участие в публичных дебатах с ним:

«Когда народ счастлив, знаменитое трио, бегущее от дебатов, - это грустно. Теперь народ радуется, что есть мир, что ни один солдат не умирает». И «троица, сбежавшая от дебатов», по его словам, из-за этого впала в уныние.

«Реального количества жертв им недостаточно, и они не упускают возможности увеличить количество жертв, о которых мечтают, тем более, что это число не увеличивается», - констатировал Пашинян.

Поделиться:
310

Актуально

Общество

Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

Политика

Эльчин Амирбеков: Азербайджан и Армения вступают в новую историческую эпоху

Общество

«Gabala Hospitality Group» представила Азербайджан на «Международных днях гастрономии» в ...

Общество

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный ...

Армения

Пашинян атаковал экс-президентов Армении

Рубинян: Зависимость Армении от одного полюса создала множество проблем

У Маргариты Симоньян диагностировали рак

Доклад по расследованию обстоятельств 44-дневной войны может быть рассмотрен в Армении в конце октября

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Пашинян допустил переброску оружия по «маршруту Трампа» на взаимной основе

Пашинян сказал, зачем гору Агрыдаг снимают со штампа в армянском паспорте

В Армении уволен командующий погранвойсками СНБ

Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются

Последние новости

Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

Сегодня, 13:50

Вугар Гурбанов: Внедрение в Азербайджане медицинских инноваций – одна из главных задач

Сегодня, 13:45

Стало известно, кто и как выбрал представительницу Азербайджана на конкурс «Детское Евровидение 2025» - ФОТО

Сегодня, 13:38

Министр здравоохранения: «Международная аккредитация медицинских учреждений целесообразна»

Сегодня, 13:32

Историческое событие в Азербайджане: Совместный семинар ITMF и АТА впервые в Баку

Сегодня, 13:22

Начальник Генштаба Азербайджанской Армии посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 13:10

Представитель Президента Азербайджана не видит будущего у ОБСЕ

Сегодня, 12:55

Исламофобская волна во Франции: у мечетей Парижа находят отрубленные свиные головы

Сегодня, 12:50

Эльчин Амирбеков: Азербайджан продолжит многовекторную внешнюю политику

Сегодня, 12:45

Похвастался автохулиганством в TikTok и сел на 30 суток

Сегодня, 12:43

Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом: без доказательств и с последствиями

Сегодня, 12:40

Эльчин Амирбеков: От Зангезурского коридора выиграют все

Сегодня, 12:33

Новый этап городской микромобильности с Azercell

Сегодня, 12:30

Эльчин Амирбеков: Азербайджан и Армения вступают в новую историческую эпоху

Сегодня, 12:20

Эльмар Гасымов выступит на Кубке Европы

Сегодня, 12:10

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Сегодня, 12:02

Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:58

Сильные дожди прошли по всему Азербайджану

Сегодня, 11:55

Когда будет презентована азербайджанская песня для «Детского Евровидения 2025»?

Сегодня, 11:52

Для делегации из Ирана на Генассамблее ООН ввели ограничения

Сегодня, 11:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30