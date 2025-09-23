Пашинян атаковал экс-президентов Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резкими заявлениями в адрес своих политических оппонентов – экс-президентов страны Левона Тер-Петросяна (ТПЛ), Роберта Кочаряна (РС) и Сержа Саргсяна (СК).

Соответствующие публикации глава армянского правительства разместил на своей странице в Facebook.

«ТПЛ, СК и РС постоянно настаивают, что я втянул Армению в войну. Если это я ввел Армению в войну, тогда что делал в 2018 году армянский 18-летний солдат вне территории РА? Кстати, это были не ваши дети и внуки.

А почему вы не отправили своих внуков и детей в «зону мира»? Ответьте, ТПЛ, СК и РС, где были ваши дети в это время и чем занимались?» - написал Пашинян.

Он констатировал, что каждый из трех армянских экс-президентов втянул Армению и армян Карабаха в войну, а сами бежали.

«Тоже мне, «президенты-победители». Размышляя об истории Третьей республики, с ужасом осознал, что никто из «президентов-победителей», представляете, никто, даже не получил вотума доверия народа.

Слушайте, если вы принесли победу народу, вы можете объяснить, почему вы фальсифицировали выборы с 1996 года? Как же народ мог не выбрать лидеров, которые принесли им победу? Как?

А он не выбирал, потому что, кстати, оплаченные вами аналитики, «популярные и заслуженные» артисты, матери, которые кормят Армению и отцы-губернаторы, которые молча стояли за ними, понимали, что победы принесли не вы, но вы втянули Армению в дыру, из которой нет выхода.

А теперь умираете, видя, что выход был найден ценой тысяч жертв. Умираете в реальном смысле, три раза в день - утром, днем и вечером», - написал Пашинян.

По его словам, Тер-Петросян, который сегодня выступает в поддержку армянского католикоса Гарегина II, в 2008 году не уважал его.

«ТПЛ 1 марта 2008 года оставил Ктрича Нерсисяна (Гарегина II – ред.) у ворот дома, не пустив на участок, сейчас же он защищает Нерсисяна. «Великий» должен попросить прощения у Ктрича за то, что 1 марта 2008 года не пропустил его дальше собачьей конуры».

Премьер вновь спросил у оппонентов, намерены ли они принять участие в публичных дебатах с ним:

«Когда народ счастлив, знаменитое трио, бегущее от дебатов, - это грустно. Теперь народ радуется, что есть мир, что ни один солдат не умирает». И «троица, сбежавшая от дебатов», по его словам, из-за этого впала в уныние.

«Реального количества жертв им недостаточно, и они не упускают возможности увеличить количество жертв, о которых мечтают, тем более, что это число не увеличивается», - констатировал Пашинян.