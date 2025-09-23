ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

На Общественном телевидении (ITV) прошла пресс-конференция, посвященная участию Азербайджана в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025».

Ранее в турецких СМИ и ряде аккаунтов в социальных сетях распространилась информация о том, что Азербайджан откажется от участия в конкурсе «Евровидение», если в нем не будет участвовать Израиль.

В ходе пресс-конференции руководитель медиа в рамках азербайджанской делегации на международном песенном конкурсе «Евровидение» Тураб Теймуров назвал эту информацию фейком, отметив следующее:

«Это фейк. Наша цель представить миру богатую азербайджанскую культуру, конкурс вне политики, в которую мы не вмешиваемся. Обратите внимание на первоисточник новости, связанной с Израилем - в описании страницы указывается, что распространяемая на ней информация фейковая. Неучастие в конкурсе Израиля или какой-либо другой страны никак не повлияют на наше участие в конкурсе «Евровидение».