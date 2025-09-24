В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев - ФОТО

В связи с Днём памяти 27 сентября в Гарадагском районе столицы, у дороги Баку-Алят, была организована акция по посадке деревьев, организованная Исполнительной властью (ИВ) города Баку и Общественным объединением «Региональное развитие».

По сообщению пресс-службы столичной Исполнительной власти, в акции приняли участие руководство, сотрудники и работники структурных подразделений ИВ, а также волонтеры организации «Региональное развитие».

Участники очистили территорию, где проводилась акция, от мусора и посадили 500 новых деревьев, подходящих для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова.

Акция по посадке деревьев является продолжением проводимой в Баку работы по посадке засухоустойчивых растений, деревьев и кустарников, подходящих для местного климата, а также по восстановлению экологического баланса в столице и благоустройству территории.

Следует отметить, что решены вопросы орошения и определены ответственные за дальнейший уход за посаженными деревьями. Планируется продолжить работы по озеленению Баку, уходу за зелеными насаждениями и благоустройству в течение сезона.