 Презентован проект Fire Island - новый остров площадью 200 гектаров в Каспийском море - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Презентован проект Fire Island - новый остров площадью 200 гектаров в Каспийском море - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:25 - Сегодня
Презентован проект Fire Island - новый остров площадью 200 гектаров в Каспийском море - ФОТО

22 и 23 сентября в Баку на территории Sea Breeze прошел 1-й Международный инвестиционный форум Азербайджана (AIIF-2025).

Мероприятие было организовано Министерством экономики Азербайджана и Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO при стратегическом партнерстве с The European House - Ambrosetti и группой TEHA, под патронажем Президента страны Ильхама Алиева, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Sea Breeze.

В Форуме AIIF-2025 приняли участие политические деятели, бизнес-лидеры и эксперты со всего мира: вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, девелопер Эмин Агаларов, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, известный экономист Нуриэль Рубини, глава Aramco Ventures Махди АльАдель, министр туризма Черногории Симонида Кордич, министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич и другие почетные гости. Как отметил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, участие стран Европы, Ближнего Востока и Китая на форуме подтверждает интерес к Азербайджану как к экономическому и логистическому центру региона.

Программа охватила ключевые темы: развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, роль Южного Кавказа и Центральной Азии в новой глобальной архитектуре, индустриализация и устойчивые цепочки поставок, инвестиции в «зеленую» энергетику. Отдельные панели были посвящены рынку недвижимости и развитию Sea Breeze, международному медицинскому кластеру Sea Breeze Health Valley и поддержке малого и среднего бизнеса.

«Добро пожаловать в Sea Breeze! Для меня честь принимать первый Международный инвестиционный форум именно здесь, в крупнейшем курорте страны, над которым я работаю уже 19 лет. Азербайджан развивается стремительно, и мы гордимся тем, что становимся площадкой для мировых событий. С особым уважением выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, министру экономики Микаилу Джаббарову и всем нашим партнерам, иностранным гостям. Пусть этот форум станет ежегодной традицией, где рождаются новые идеи и проекты», - поприветствовал гостей основатель и владелец Sea Breeze Эмин Агаларов.

В рамках форума было подписано 19 соглашений. Sea Breeze объявил о ряде стратегически значимых инициатив и соглашений. Среди ключевых - подписание договора с международным пятизвездочным брендом Rixos (Ennismore’s All Inclusive Collection) о строительстве 500-номерного отеля. Также подписан договор с брендом Сrowne Plaza (IHG), который представит проект четыре звезды на 195 номеров. Кроме того, компания объявила о финальной стадии переговоров с Radisson Blu (Radisson Hotel Group), JW Marriott и The Luxury Collection, а также анонсировала бренд Elie Saab на территории Sea Breeze.

Отдельным направлением станет развитие инновационной инфраструктуры: было анонсировано и подписано соглашение с компанией Digital Residence о создании IT-хаба - первого цифрового технопарка на побережье Азербайджана.

Sea Breeze также представил новые проекты: Sky Breeze в Шахдаге - проект в горах Азербайджана, проект Fire Island - новый остров площадью 200 гектаров в Каспийском море, а также масштабную инициативу в сфере медицины и wellness - Sea Breeze Health Valley, по которой также подписан ряд соглашений с партнерами.

На панели Sea Breeze and Real Estate, прошедшей 22 сентября в рамках AIIF-2025, обсуждалось влияние крупных градостроительных проектов на экономику и туризм Азербайджана. В дискуссии приняли участие Эмин Агаларов (Sea Breeze, Agalarov Development), а также международные эксперты: Даррен Комбер (Scott Brownrigg), Дэвид Дженкинс (Radisson Hotel Group), Алексис Фейя (Intercontinental Hotel Group), Абдулла Альсуйри (New Murabba Development Company), Петр Кудрявцев (CM International), профессор Али А. Альрауф, Умут Кара (Merit Hotels & Casinos) и Ритвика Сети (Rixos). Панель стала ключевой площадкой для обмена опытом в сфере недвижимости, устойчивого урбанизма и привлечения международных брендов в Азербайджан.

Второй день форума, 23 сентября, был посвящен ключевым направлениям инвестиций - от стратегического финансирования и развития аграрного сектора до роли малого, и среднего бизнеса, и индустриальных кластеров. Состоялась панель и презентация Sea Breeze Health Valley - будущего международного медицинского кластера мирового уровня на побережье Каспия, который объединит международные клиники, исследовательские центры, биотехнологии, цифровые технологии в медицине, профильное образование и медицинский туризм.

«Проект Sea Breeze Health Valley открывает принципиально новый подход к здравоохранению. Это не просто современный медицинский кластер, а интегрированная экосистема мирового уровня, где объединяются ведущие международные операторы, формируется инфраструктура по глобальным стандартам и открываются новые возможности для профессионального развития врачей и медицинского туризма. Государство окажет поддержку этому проекту, чтобы уже на старте он занял достойное место на карте передовых медицинских центров кластеров», — отметил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Управляющий директор Sea Breeze Health Valley Константин Гринфельд отметил, что проект станет медицинской экосистемой международного уровня: на сегодня уже подготовлен мастер-план и начато сотрудничество с ведущими международными операторами и инвесторами. В ближайший год ключевые шаги — создание специальной экономической зоны и организация стратегических партнерств с лидирующими международными игроками.

Участие в сессиях приняли министры экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма Азербайджана, а также представители ведущих международных компаний и образовательных институтов.

Проведение первого Международного инвестиционного форума в Sea Breeze стало подтверждением новой роли Азербайджана как центра притяжения ключевых спикеров и глобальных партнеров. Sea Breeze укрепил свою позицию как площадка мирового уровня, где идеи превращаются в проекты, а проекты — в долгосрочные инвестиции, задающие тон развитию региона.

Фото предоставлены пресс-службой Sea Breeze

Поделиться:
335

Актуально

Точка зрения

На пересечении путей: Азербайджан в центре стратегии Среднего коридора

Xроника

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ...

Спорт

В Баку стартовал юниорский Гран-при по фигурному катанию - ФОТО

Точка зрения

«Серые кардиналы» и «грязная» нефть: Аднан Ахмедзаде и российский след в атаке на ...

Общество

Живодер в Баку содрал кожу с кошки

Как будут сдавать экзамены в вузы в следующем году?

Кадровые перестановки в Агентстве продовольственной безопасности

Между Азербайджаном и Венгрией подписана программа культурного сотрудничества - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Кому будет выплачиваться пособие в размере 2600 манатов?

В автобусе «BakuBus» две девушки устроили рукопашную - ВИДЕО

В Азербайджане появились пригласительные на траурные церемонии - Цены - ФОТО - ВИДЕО

Названы районы Азербайджана, лидирующие по числу долгожителей

Последние новости

Живодер в Баку содрал кожу с кошки

Сегодня, 17:51

Как будут сдавать экзамены в вузы в следующем году?

Сегодня, 17:31

Трамп: Дети не нуждаются в вакцинах от гепатита В - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

В WhatsApp запустили переводы сообщений

Сегодня, 17:25

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю 80-й сессии ГА ООН - ФОТО

Сегодня, 16:55

Кадровые перестановки в Агентстве продовольственной безопасности

Сегодня, 16:45

На пересечении путей: Азербайджан в центре стратегии Среднего коридора

Сегодня, 16:40

Исхак Дар: Пакистан и Азербайджан привержены укреплению и углублению партнерства - ФОТО

Сегодня, 16:15

В Баку стартовал юниорский Гран-при по фигурному катанию - ФОТО

Сегодня, 16:05

Между Азербайджаном и Венгрией подписана программа культурного сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 15:55

Рубио заявил, что Трамп привел к прекращению конфликта между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 15:47

Azercell провел акцию по сдаче крови в рамках программы «За жизнь без талассемии!» - ФОТО

Сегодня, 15:40

«Серые кардиналы» и «грязная» нефть: Аднан Ахмедзаде и российский след в атаке на репутацию азербайджанских поставок

Сегодня, 15:33

Российские спортсмены прибыли в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:30

Презентован проект Fire Island - новый остров площадью 200 гектаров в Каспийском море - ФОТО

Сегодня, 15:25

В машине, перевозившей «салат» обнаружена крупная партия марихуаны - ФОТО

Сегодня, 15:15

СМИ: УЕФА не будет отстранять израильские команды от участия в международных турнирах

Сегодня, 15:10

В Азербайджане утверждены состав и порядок работы новой комиссии по расследованию авиапроисшествий

Сегодня, 15:00

Шахину Шихлинскому продлили арест до конца года

Сегодня, 14:53

В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 14:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30