Презентован проект Fire Island - новый остров площадью 200 гектаров в Каспийском море - ФОТО

22 и 23 сентября в Баку на территории Sea Breeze прошел 1-й Международный инвестиционный форум Азербайджана (AIIF-2025).

Мероприятие было организовано Министерством экономики Азербайджана и Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO при стратегическом партнерстве с The European House - Ambrosetti и группой TEHA, под патронажем Президента страны Ильхама Алиева, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Sea Breeze.

В Форуме AIIF-2025 приняли участие политические деятели, бизнес-лидеры и эксперты со всего мира: вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, девелопер Эмин Агаларов, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, известный экономист Нуриэль Рубини, глава Aramco Ventures Махди АльАдель, министр туризма Черногории Симонида Кордич, министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич и другие почетные гости. Как отметил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, участие стран Европы, Ближнего Востока и Китая на форуме подтверждает интерес к Азербайджану как к экономическому и логистическому центру региона.

Программа охватила ключевые темы: развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, роль Южного Кавказа и Центральной Азии в новой глобальной архитектуре, индустриализация и устойчивые цепочки поставок, инвестиции в «зеленую» энергетику. Отдельные панели были посвящены рынку недвижимости и развитию Sea Breeze, международному медицинскому кластеру Sea Breeze Health Valley и поддержке малого и среднего бизнеса.

«Добро пожаловать в Sea Breeze! Для меня честь принимать первый Международный инвестиционный форум именно здесь, в крупнейшем курорте страны, над которым я работаю уже 19 лет. Азербайджан развивается стремительно, и мы гордимся тем, что становимся площадкой для мировых событий. С особым уважением выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, министру экономики Микаилу Джаббарову и всем нашим партнерам, иностранным гостям. Пусть этот форум станет ежегодной традицией, где рождаются новые идеи и проекты», - поприветствовал гостей основатель и владелец Sea Breeze Эмин Агаларов.

В рамках форума было подписано 19 соглашений. Sea Breeze объявил о ряде стратегически значимых инициатив и соглашений. Среди ключевых - подписание договора с международным пятизвездочным брендом Rixos (Ennismore’s All Inclusive Collection) о строительстве 500-номерного отеля. Также подписан договор с брендом Сrowne Plaza (IHG), который представит проект четыре звезды на 195 номеров. Кроме того, компания объявила о финальной стадии переговоров с Radisson Blu (Radisson Hotel Group), JW Marriott и The Luxury Collection, а также анонсировала бренд Elie Saab на территории Sea Breeze.

Отдельным направлением станет развитие инновационной инфраструктуры: было анонсировано и подписано соглашение с компанией Digital Residence о создании IT-хаба - первого цифрового технопарка на побережье Азербайджана.

Sea Breeze также представил новые проекты: Sky Breeze в Шахдаге - проект в горах Азербайджана, проект Fire Island - новый остров площадью 200 гектаров в Каспийском море, а также масштабную инициативу в сфере медицины и wellness - Sea Breeze Health Valley, по которой также подписан ряд соглашений с партнерами.

На панели Sea Breeze and Real Estate, прошедшей 22 сентября в рамках AIIF-2025, обсуждалось влияние крупных градостроительных проектов на экономику и туризм Азербайджана. В дискуссии приняли участие Эмин Агаларов (Sea Breeze, Agalarov Development), а также международные эксперты: Даррен Комбер (Scott Brownrigg), Дэвид Дженкинс (Radisson Hotel Group), Алексис Фейя (Intercontinental Hotel Group), Абдулла Альсуйри (New Murabba Development Company), Петр Кудрявцев (CM International), профессор Али А. Альрауф, Умут Кара (Merit Hotels & Casinos) и Ритвика Сети (Rixos). Панель стала ключевой площадкой для обмена опытом в сфере недвижимости, устойчивого урбанизма и привлечения международных брендов в Азербайджан.

Второй день форума, 23 сентября, был посвящен ключевым направлениям инвестиций - от стратегического финансирования и развития аграрного сектора до роли малого, и среднего бизнеса, и индустриальных кластеров. Состоялась панель и презентация Sea Breeze Health Valley - будущего международного медицинского кластера мирового уровня на побережье Каспия, который объединит международные клиники, исследовательские центры, биотехнологии, цифровые технологии в медицине, профильное образование и медицинский туризм.

«Проект Sea Breeze Health Valley открывает принципиально новый подход к здравоохранению. Это не просто современный медицинский кластер, а интегрированная экосистема мирового уровня, где объединяются ведущие международные операторы, формируется инфраструктура по глобальным стандартам и открываются новые возможности для профессионального развития врачей и медицинского туризма. Государство окажет поддержку этому проекту, чтобы уже на старте он занял достойное место на карте передовых медицинских центров кластеров», — отметил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Управляющий директор Sea Breeze Health Valley Константин Гринфельд отметил, что проект станет медицинской экосистемой международного уровня: на сегодня уже подготовлен мастер-план и начато сотрудничество с ведущими международными операторами и инвесторами. В ближайший год ключевые шаги — создание специальной экономической зоны и организация стратегических партнерств с лидирующими международными игроками.

Участие в сессиях приняли министры экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма Азербайджана, а также представители ведущих международных компаний и образовательных институтов.

Проведение первого Международного инвестиционного форума в Sea Breeze стало подтверждением новой роли Азербайджана как центра притяжения ключевых спикеров и глобальных партнеров. Sea Breeze укрепил свою позицию как площадка мирового уровня, где идеи превращаются в проекты, а проекты — в долгосрочные инвестиции, задающие тон развитию региона.

Фото предоставлены пресс-службой Sea Breeze