Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

Азербайджанская баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" провела свой первый матч в Кубке Европы.

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Эрхана Токера одержал победу над кипрским клубом "Анортосис" в первом матче I квалификационного этапа в Баку.

Встреча в Бакинском дворце спорта завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 89:73.

Отметим, что второй матч между командами состоится 1 октября в Лимассоле.