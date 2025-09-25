Эльджан Гаджиев идет вторым в мировом рейтинге

В преддверии начала второй половины сезона Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг.

Среди азербайджанских дзюдоистов лучшие показатели по-прежнему у Эльджана Гаджиева (90 кг).

Бронзовый призер чемпионата мира идет вторым и уступает только японцу Санширо Мурао.

Еще один бронзовый медалист ЧМ Зелим Цкаев (81 кг) чуть ухудшил позицию, переместившись со второго на третье место.

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) расположились на седьмой и пятой строчке соответственно.

В Топ-10 находятся Балабей Агаев (60 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Ниджат