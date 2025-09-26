 Макс Ферстаппен благодаря триумфу на Гран-при Азербайджана обошел Шумахера | 1news.az | Новости
Макс Ферстаппен благодаря триумфу на Гран-при Азербайджана обошел Шумахера

First News Media23:00 - 26 / 09 / 2025
Лидер команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен провел идеальный уик-энд на Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2025, сообщает İdman.biz.

Нидерландский гонщик оформил «Большой шлем» в Баку — взял поул-позицию в квалификации, лидировал на всех кругах гонки, победил и показал лучший круг.

Этот успех стал шестым «Большим шлемом» в карьере Ферстаппена. С 2021 года он добивается этого достижения каждый сезон, а в 2023-м сделал это дважды.

По числу «Больших шлемов» Ферстаппен обошел Михаэля Шумахера (5) и догнал Льюиса Хэмилтона. Абсолютным рекордсменом остается британец Джим Кларк, на счету которого 8 подобных гонок.

