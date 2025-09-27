На освобожденных территориях почтили память шехидов – ФОТО

27 сентября – в День памяти светлая память наших шехидов, отдавших свои жизни за Родину, была с глубоким уважением почтена в Ханкенди, Ходжалы и Агдере.

Как передает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в 12:00 движение транспорта было остановлено, автомобили подали сигналы, сотрудники полиции военным приветствием почтили память наших шехидов.

Напомним, что на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября объявлено в Азербайджане Днем памяти в знак глубокого уважения к памяти наших солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне, водрузивших государственный флаг Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях и пожертвовавших своей жизнью во имя территориальной целостности нашей страны, а также к памяти всех наших шехидов.

В этот день во всех городах и районах нашей страны, в том числе на освобожденных территориях, проходят памятные мероприятия, воздается дань уважения светлой памяти наших шехидов.