Конгресс Перу принял заявление в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем памяти

Конгресс Республики Перу принял заявление в связи с отмечаемым в Азербайджане 27 сентября Днем памяти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе, принятом по инициативе председателя Конгресса Перу Хосе Хери Орена, выражены уважение к памяти наших шехидов, павших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также слова соболезнования и солидарности с народом Азербайджана.

В заявлении также подчеркивается поддержка международных усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе прошедшей 8 августа этого года в Белом доме встречи на высоком уровне.