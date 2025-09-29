 Министр экономики Армении обещает сделать все для открытия границы с Турцией | 1news.az | Новости
Политика

Министр экономики Армении обещает сделать все для открытия границы с Турцией

First News Media14:10 - Сегодня
Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что Турция и Азербайджан «решили свои задачи», ради которых ранее была закрыта их граница с Арменией.

На заседании комиссии парламента по вопросам региональной и евразийской интеграции Папоян заявил, что Турция и Азербайджан закрыли границы с Арменией с целью ее ослабления, экономической нейтрализации и конечного решения своих задач.

«Они свои задачи решили. И если мы хотим продолжать по старой схеме и окончательно уничтожить собственное государство, то я этого не позволю. Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы и развития армянской экономики», - заявил чиновник.

Напомним, что между Арменией и Турцией отсутствуют дипотношения с 1991 года, а госграница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары, поддержавшей Баку в карабахском конфликте. В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений. Они провели несколько раундов переговоров, последняя встреча состоялась в Иреване 12 сентября.

Источник: Sputnik Армения

