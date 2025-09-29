Азербайджанские пловцы блеснули на III Играх стран СНГ

Во Дворце спорта Гянджи продолжаются соревнования по плаванию в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, сегодня на дистанции 200 метров вольным стилемазербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде занял второе место.

Золото завоевал россиянин Богдан Торопкин, а бронзу – его соотечественник Матвей Нестеров.

Напомним, что сегодня медали завоевали еще три азербайджанских пловца. На дистанции 200 метров баттерфляем Огтай Гусейнов завоевал серебряную медаль. В плавании на 200 метров баттерфляем среди женщин Мехри Абдурахманлы завоевала серебро, а Анастасия Гнуссина – бронзу.