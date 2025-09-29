Стало известно место проведения церемонии прощания с Джабиром Имановым - ОБНОВЛЕНО
Прощальная церемония с заслуженным артистом Джабиром Имановым состоится завтра в 12:30 в Культурном центре имени Шахрияра.
Об этом Report сообщил друг актера Мурад Дадашев.
Он отметил, что тело будет предано земле на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе Баку.
Напомним, что заслуженный артист Джабир Иманов скончался 29 сентября.
19:40
Стало известно место захоронения заслуженного артиста Джабира Иманова.
Как сообщает Oxu.Az, тело покойного актера будет предано земле на столичном кладбище Гурд гапысы ("Волчьи ворота").
18:45
Тело заслуженного артиста Джабира Иманова перевезли из мечети Аждарбея в его дом.
Как сообщает Oxu.Az, церемония прощания с покойным состоится завтра.
