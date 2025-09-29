Стало известно место проведения церемонии прощания с Джабиром Имановым - ОБНОВЛЕНО

Прощальная церемония с заслуженным артистом Джабиром Имановым состоится завтра в 12:30 в Культурном центре имени Шахрияра.

Об этом Report сообщил друг актера Мурад Дадашев.

Он отметил, что тело будет предано земле на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе Баку.

Напомним, что заслуженный артист Джабир Иманов скончался 29 сентября.

19:40

Стало известно место захоронения заслуженного артиста Джабира Иманова.

Как сообщает Oxu.Az, тело покойного актера будет предано земле на столичном кладбище Гурд гапысы ("Волчьи ворота").

18:45

Тело заслуженного артиста Джабира Иманова перевезли из мечети Аждарбея в его дом.

Как сообщает Oxu.Az, церемония прощания с покойным состоится завтра.

