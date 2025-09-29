Трамп разрешил Украине бить вглубь России - Келлог

Президент США Дональд Трамп санкционировал Украине дальнобойные удары по России, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

По словам Келлога, при этом «иногда Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их нанесение».

«Все должны придерживаться того, что говорит президент. Он является Главнокомандующим, согласно Конституции, и все подчиняются ему», - отметил спецпредставитель президента США.

На вопрос, действительно ли позиция президента США заключается в том, что Украина может наносить дальнобойные удары по России, Келлог ответил: «Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, и прочитав то, что сказал вице-президент Вэнс, а также секретарь Рубио, ответ - да. Используйте способность наносить глубокие удары.

Нет никаких неприкосновенных мест».

Источник: РБК-Украина