Али Асадов: Азербайджан активно внедряет цифровые технологии и трансформирует промышленность

28 сентября в Минском международном выставочном центр BELEXPO состоялась пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, до начала пленарной сессии премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и другие главы правительств государств-участников Содружества Независимых Государств совместно осмотрели международную промышленную выставку «Иннопром. Беларусь».

Выступая на пленарной сессии, А. Асадов подчеркнул важность цифровизации и технологической трансформации для устойчивого развития экономики Азербайджана.

Отмечено, что в эпоху Четвертой промышленной революции технологические достижения оказывают существенное влияние на все сферы экономики и общества. По его словам, устойчивое развитие напрямую зависит от способности стратегически направлять технологические тренды.

«Азербайджан реализует целенаправленные меры в области цифровизации и внедрения технологических инноваций в экономику», - подчеркнул премьер-министр, отметив, что одним из пяти национальных стратегических приоритетов страны является обеспечение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста.

А. Асадов подробно остановился на национальных инициативах, включая «Концепцию цифрового развития», «Стратегию искусственного интеллекта» и «Стратегию развития цифровой экономики на 2025-2028 годы». Отмечалось, что эти документы направлены на укрепление цифровой инфраструктуры субъектов предпринимательства и ускорение технологической адаптации, а также служат созданию синергии между бизнесом, государством и обществом с учетом мировых технологических тенденций.

Особое внимание премьер-министр уделил роли Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции, который входит в число 24 глобальных центров сети Четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума, и подчеркнул вклад центра в технологическую трансформацию страны.

А. Асадов отметил, что за прошедшее десятилетие Азербайджан реализует индустриализацию не только как компонент экономической политики, но и как основу долгосрочного устойчивого развития. По его словам, развитие промышленных зон, меры поощрения инвестиций и внедрение технологий формируют экосистемы, способствующие инновациям и экспортно-ориентированному росту.

Премьер-министр также довел до внимания участников пленарной сессии, что достижения Азербайджана в промышленной трансформации признаны на международном уровне: «Заводы Petkim и STAR, принадлежащие Государственной нефтяной компании, отмечены престижной премией Всемирного экономического форума как одни из самых передовых цифровизированных промышленных объектов».

Участники пленарной сессии были проинформированы о реализации Программы готовности к Индустрии 4.0, направленной на внедрение передовых технологий и повышение эффективности промышленных предприятий.

А. Асадов также констатировал важность международного сотрудничества для успешной промышленной трансформации.