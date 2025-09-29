McDonald’s Azərbaycan организовал пресс-тур на производство халяльной говядины местного производства - ФОТО

Компания McDonald’s Azərbaycan организовала для представителей СМИ пресс-тур на специализированный комплекс AzProtein Foods Group, который поставляет халяльную говядину для ресторанов сети.

Журналисты смогли на месте ознакомиться с производственным процессом и системой контроля качества.

Экскурсию по предприятию провели директор проекта Сеймур Ахмедов и директор по управлению цепочкой поставок McDonald’s Azərbaycan Анар Османов.

По словам Анара Османова, локализация производства направлена на развитие местного производства и ускорение бесперебойных поставок, что при этом позволяет обеспечивать стабильное качество продукции:

«Как и прежде, для приготовления котлет используется исключительно 100% говядина без добавок. Сотрудничество с AzProtein Foods Group позволяет бесперебойно обеспечивать все рестораны McDonald’s Azərbaycan мясными котлетами местного производства.

Участникам пресс-тура было рассказано, что в проекте участвовали как международные, так и местные эксперты.

Их совместная работа позволила объединить глобальные стандарты McDonald’s с глубоким знанием местных условий. Благодаря этому на всех этапах - от проектирования и запуска проекта до контроля сырья и качества продукции - обеспечен строгий контроль и соответствие международным требованиям. Более того, для McDonald’s была выделена отдельная производственная зона. Предприятие регулярно проходит плановые и внеплановые международные аудиты, подтверждающие соответствие высоким стандартам качества и безопасности сети.

Сеймур Ахмедов особо подчеркнул: «Создание специализированного производства для McDonald’s Azərbaycan стало важным шагом для мясоперерабатывающей отрасли. Мы обеспечили строгий контроль качества на каждом этапе - от приёма сырья до упаковки готовой продукции - в полном соответствии с международными стандартами и нормами халал».

Особо подчеркнём, что соответствие производственных процессов AzProtein Foods Group нормам «халал» официально подтверждено сертифицирующим органом AzeSERT HALAL. Контроль распространяется на все этапы - от приёма сырья и кормления животных до переработки и упаковки продукции. Все процедуры находятся под постоянным контролем подготовленного персонала и регулярно проверяются внешними аудиторами и сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA), что гарантирует высокий уровень качества продукции.

Стоит отметить, что животные выращиваются в Азербайджане в оптимальных условиях содержания, получают натуральные корма и находятся под постоянным ветеринарным контролем. С пастбищ в Яламе они доставляются на ферму в Бузовне, где продолжается уход и строго соблюдаются все требования к качеству и безопасности.

Каждое животное имеет свой идентификационный номер, присвоенный AQTA, что позволяет проследить весь путь его жизни вплоть до момента забоя. Перед забоем каждый этап контролируется ветеринарными врачами AQTA и документально фиксируется.

Как было отмечено, на мясоперерабатывающем заводе AzProtein Foods Group выделено отдельное производство исключительно для McDonald’s Azərbaycan. Каждая партия мяса проходит проверку на качество и безопасность, после чего перерабатывается в котлеты. Готовая продукция упаковывается с соблюдением температурного режима и отправляется в Центральный логистический центр McDonald’s, а оттуда в рестораны сети.

Журналистам в ходе пресс-тура также напомнили, что с переходом на локализацию производства говядины McDonald’s Azərbaycan сохранил неизменный состав бургеров. Как и раньше, для приготовления котлет используется только 100% говядина без каких-либо добавок, а соль и перец добавляются уже непосредственно в ресторане на этапе приготовления.

В целом локализация мясных поставок стала важным этапом стратегии McDonald’s Azərbaycan по развитию устойчивых цепочек поставок в стране. Как было подчеркнуто на мероприятии, компания продолжит сотрудничество с местными производителями, внося вклад в развитие ненефтяного сектора, укрепление агропромышленного комплекса и создание новых рабочих мест.