 McDonald’s Azərbaycan организовал пресс-тур на производство халяльной говядины местного производства - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

McDonald’s Azərbaycan организовал пресс-тур на производство халяльной говядины местного производства - ФОТО

First News Media11:00 - Сегодня
McDonald’s Azərbaycan организовал пресс-тур на производство халяльной говядины местного производства - ФОТО

Компания McDonald’s Azərbaycan организовала для представителей СМИ пресс-тур на специализированный комплекс AzProtein Foods Group, который поставляет халяльную говядину для ресторанов сети.

Журналисты смогли на месте ознакомиться с производственным процессом и системой контроля качества.

Экскурсию по предприятию провели директор проекта Сеймур Ахмедов и директор по управлению цепочкой поставок McDonald’s Azərbaycan Анар Османов.

По словам Анара Османова, локализация производства направлена на развитие местного производства и ускорение бесперебойных поставок, что при этом позволяет обеспечивать стабильное качество продукции:

«Как и прежде, для приготовления котлет используется исключительно 100% говядина без добавок. Сотрудничество с AzProtein Foods Group позволяет бесперебойно обеспечивать все рестораны McDonald’s Azərbaycan мясными котлетами местного производства.

Участникам пресс-тура было рассказано, что в проекте участвовали как международные, так и местные эксперты.

Их совместная работа позволила объединить глобальные стандарты McDonald’s с глубоким знанием местных условий. Благодаря этому на всех этапах - от проектирования и запуска проекта до контроля сырья и качества продукции - обеспечен строгий контроль и соответствие международным требованиям. Более того, для McDonald’s была выделена отдельная производственная зона. Предприятие регулярно проходит плановые и внеплановые международные аудиты, подтверждающие соответствие высоким стандартам качества и безопасности сети.

Сеймур Ахмедов особо подчеркнул: «Создание специализированного производства для McDonald’s Azərbaycan стало важным шагом для мясоперерабатывающей отрасли. Мы обеспечили строгий контроль качества на каждом этапе - от приёма сырья до упаковки готовой продукции - в полном соответствии с международными стандартами и нормами халал».

Особо подчеркнём, что соответствие производственных процессов AzProtein Foods Group нормам «халал» официально подтверждено сертифицирующим органом AzeSERT HALAL. Контроль распространяется на все этапы - от приёма сырья и кормления животных до переработки и упаковки продукции. Все процедуры находятся под постоянным контролем подготовленного персонала и регулярно проверяются внешними аудиторами и сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA), что гарантирует высокий уровень качества продукции.

Стоит отметить, что животные выращиваются в Азербайджане в оптимальных условиях содержания, получают натуральные корма и находятся под постоянным ветеринарным контролем. С пастбищ в Яламе они доставляются на ферму в Бузовне, где продолжается уход и строго соблюдаются все требования к качеству и безопасности.

Каждое животное имеет свой идентификационный номер, присвоенный AQTA, что позволяет проследить весь путь его жизни вплоть до момента забоя. Перед забоем каждый этап контролируется ветеринарными врачами AQTA и документально фиксируется.

Как было отмечено, на мясоперерабатывающем заводе AzProtein Foods Group выделено отдельное производство исключительно для McDonald’s Azərbaycan. Каждая партия мяса проходит проверку на качество и безопасность, после чего перерабатывается в котлеты. Готовая продукция упаковывается с соблюдением температурного режима и отправляется в Центральный логистический центр McDonald’s, а оттуда в рестораны сети.

Журналистам в ходе пресс-тура также напомнили, что с переходом на локализацию производства говядины McDonald’s Azərbaycan сохранил неизменный состав бургеров. Как и раньше, для приготовления котлет используется только 100% говядина без каких-либо добавок, а соль и перец добавляются уже непосредственно в ресторане на этапе приготовления.

В целом локализация мясных поставок стала важным этапом стратегии McDonald’s Azərbaycan по развитию устойчивых цепочек поставок в стране. Как было подчеркнуто на мероприятии, компания продолжит сотрудничество с местными производителями, внося вклад в развитие ненефтяного сектора, укрепление агропромышленного комплекса и создание новых рабочих мест.

Поделиться:
247

Актуально

Общество

В Азербайджане введены новые тарифы на метро и автобусы

Политика

В Азербайджане осуществляют утилизацию непригодных боеприпасов

Общество

Кадры аварий, произошедших по вине водителей, игнорирующих правила при ...

Общество

McDonald’s Azərbaycan организовал пресс-тур на производство халяльной говядины местного ...

Общество

В Азербайджане введены новые тарифы на метро и автобусы

Кадры аварий, произошедших по вине водителей, игнорирующих правила при неисправностях автомобилей - ВИДЕО

Рекомендации Минздрава: Как сохранить сердце здоровым

Рашад Набиев: Цифровая трансформация приносит первые результаты

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Кому будет выплачиваться пособие в размере 2600 манатов?

Жаловавшийся на условия в детском доме №3 Мухаммед приговорен к 10 годам заключения

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут

В эти дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 8 градусов

Последние новости

В Азербайджане осуществляют утилизацию непригодных боеприпасов

Сегодня, 11:40

В Азербайджане введены новые тарифы на метро и автобусы

Сегодня, 11:30

Микаил Джаббаров: «Мы не можем позволить себе просто наблюдать за успехами других — нам нужно быть в авангарде»

Сегодня, 11:24

Кадры аварий, произошедших по вине водителей, игнорирующих правила при неисправностях автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Рекомендации Минздрава: Как сохранить сердце здоровым

Сегодня, 11:12

Рашад Набиев: Цифровая трансформация приносит первые результаты

Сегодня, 11:06

McDonald’s Azərbaycan организовал пресс-тур на производство халяльной говядины местного производства - ФОТО

Сегодня, 11:00

Семь медалей из Праги

Сегодня, 10:50

Азербайджанский самбист вырвал победу в напряжённой схватке на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 10:48

Глава Евросовета продвигает идею обхода вето Венгрии на прием Украины в ЕС

Сегодня, 10:43

Азербайджанский самбист стартовал с победы на III Играх стран СНГ в Гёйгёле - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:38

Трамп разрешил Украине бить вглубь России - Келлог

Сегодня, 10:27

Зейнаб Ханларова выдала внучку замуж - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Замминистра спорта РФ: Гянджа становится второй спортивной столицей Азербайджана

Сегодня, 10:20

В Баку начал работу INMerge Innovation Summit

Сегодня, 10:16

Замминистра спорта РФ о пользе для российских спортсменов проводимых в Азербайджане Игр СНГ

Сегодня, 10:10

В Гёйгёле начались соревнования по самбо - ФОТО

Сегодня, 10:07

Началась Бакинская неделя климатической деятельности

Сегодня, 10:05

Рютте рассчитывает, что российско-украинский конфликт закончится переговорами

Сегодня, 10:00

ЕС может принять решение по конфискации активов России к концу октября

Сегодня, 09:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30