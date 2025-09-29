Рашад Набиев: Цифровая трансформация приносит первые результаты

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на международном форуме InMerge Summit заявил, что в этом году начали проявляться результаты проектов в сфере цифровой трансформации, запущенных несколько лет назад.

По словам министра, за это время была создана устойчивая цифровая инфраструктура, а средняя продолжительность использования интернета в стране выросла в шесть раз.

Сегодня около 2 миллионов граждан активно пользуются платформой Mygov, которая позволяет в один клик получать доступ почти ко всем государственным услугам.

В ближайшие месяцы планируется запуск платформы для микробизнеса, которая обеспечит предпринимателям полный доступ ко всем госуслугам через систему «одного окна».

Кроме того, Рашад Набиев отметил, что система SİMA с биометрической подписью уже насчитывает около 6,3 миллиона активных пользователей.

«Я с гордостью могу сказать, что это большое достижение», — подчеркнул министр.

Джамиля Суджадинова