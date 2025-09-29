Кадры аварий, произошедших по вине водителей, игнорирующих правила при неисправностях автомобилей - ВИДЕО

Судя по авариям, зафиксированным камерами наблюдения, во многих случаях в автомобилях возникают технические неисправности, а водители не соблюдают необходимые правила безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом МВД, в котором отмечается, что одной из основных причин происшествий является отсутствие мер безопасности, когда неисправное транспортное средство остаётся на дороге, а также невнимательность водителей.

Очень часто водители либо сидят в автомобиле в ожидании эвакуатора, либо пытаются устранить неисправность прямо на проезжей части, что приводит к дополнительным дорожно-транспортным происшествиям.

Согласно статье 55 Закона «О дорожном движении», при возникновении технической неисправности во время движения водитель обязан отбуксировать автомобиль за пределы проезжей части и сообщить в службу технической помощи. В этом случае водитель должен включить аварийную сигнализацию, а знак аварийной остановки установить позади автомобиля, при необходимости - и спереди, на расстоянии не менее 30 метров.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД предупреждает водителей, что несоблюдение этих правил повышает риск аварий и делает их последствия неизбежными.