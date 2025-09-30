Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

30 сентября в Гянджинском Олимпийском комплексе начались соревнования по волейболу.

Как передает 1news.az, с самого начала турнира болельщики стали свидетелями захватывающего противостояния: на площадке сошлись юниорские сборные Азербайджана и Кыргызстана в возрастной категории до 17 лет.

После уверенного начала игры, они продолжили своё доминирование и в решающем, третьем сете. В кульминационный момент, полном напряжения, наши спортсмены проявили стальные нервы, вырвав этот сет с невероятным счётом 30-28.

Этот очковый триллер не оставил шансов сопернику, ознаменовав убедительную и заслуженную победуазербайджанской сборной.

Азербайджанские волейболисты продолжили уверенное начало, забрав и второй сет со счётом 25:20.

Азербайджанские волейболисты уверенно начали матч, завершив первый сет в свою пользу со счётом 25-16.

Как передает 1news.az, в стартовой встрече турнира на площадке сошлись мужские национальные сборные Азербайджана и Кыргызстана.