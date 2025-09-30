Мексиканка продолжает карьеру в Азербайджане

Волейболистка сборной Мексики Джоселин Ландерос продолжает карьеру в Азербайджане.

Два года подряд она выигрывала серебряные медали чемпионата страны с «Абшероном», а теперь либеро пополнила состав дебютанта лиги «Турана».

Мексиканку можно назвать звездой американского волейбольного континента. В прошлом году ее сборная выиграла бронзовые награды чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, а Ландерос получила приз как лучшая либеро и принимающая. Подобного же признания она удостоилась и два года назад на Панамериканском Кубке, который также ознаменовался бронзой для мексиканок.

Что касается клубной карьеры, то Джоселин выступала преимущественно на родине, но затем год провела в португальском «Каироше» пока не приехала в Азербайджан.

Ниджат