Конституционные реформы 2016 года спустя 9 лет: Укрепление политической системы и историческая миссия института вице-президентства

Доктор философии по истории Ибрагим Мамедов

Обзор на основе результатов

• Конституционные реформы 2016 года были проведены в целях укрепления политической системы и создания эффективных механизмов защиты от возможных негативных последствий глобальных и региональных кризисов.

• Прогнозировалось, что глобальные потрясения будут оказывать влияние на регион по двум основным направлениям: подрывом внутренней стабильности государств, а так же провоцированием и обострением региональных конфликтов. События последнего десятилетия подтвердили обоснованность этих прогнозов.

• Переход к двух- и многополярной модели международных отношений способствовал возобновлению региональных конфликтов. В период 2019– 2024 годов количество и интенсивность государственных переворотов в мире значительно возросли, достигнув показателей, сопоставимых с 1960– 1970-ми годами — временем наибольшей активности подобных процессов после Второй мировой войны.

• Принятые конституционные реформы, включая учреждение института вице-президентства, обеспечили укрепление политической системы и внесли существенный вклад в её устойчивость в наиболее сложный и ответственный исторический период.

***

Прошло 9 лет с Конституционной реформы 2016 года. Хотя 9 лет не является круглой датой, она охватывает начало и конец очень широкого и глубокого исторического периода: от апрельских боев 2016 года до Вашингтонского саммита 2025 года и роспуска Минской группы.

За эти 9 лет Азербайджан прошел через наиболее напряженный период своей истории:

• преодолел угрозу пандемии;

• победоносно завершил Вторую Карабахскую войну;

• завершил антитеррористическую операцию;

• изменил геополитические условия в регионе;

• вышел на международную арену с новым статусом.

Наконец, подписанием документов на Вашингтонском саммите и достижением роспуска Минской группы была подведена итоговая черта под целым историческим периодом.

В устранении угроз этих 9 лет и максимальном использовании возможностей, очень большое значение сыграла новая политическая система, сформированная в результате конституционной реформы. Поэтому было бы правильно подойти к прошедшим 9 годам проанализировав результаты.

Подготовка к глобальным и региональным потрясениям: укрепление политической системы

В апреле 2016 года Азербайджан впервые с 1994 года, после операции в Горадизе, после 22-летнего перерыва, вступил в бой с оккупационной армией Армении и:

• определил слабые и сильные стороны противника в реальных боевых условиях;

• получил психологическое превосходство, нанеся поражение противнику, что привело к политическому кризису внутри Армении.

Начиная с 2016 года, весь Южный Кавказ, в целом, вступил в этап крупномасштабных военных и политических изменений и завершил 9­летний период «опасных турбулентностей» парафированием мирного договора на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года и соглашением по Зангезурскому коридору.

Этот исторический период был полон потрясениями, как на глобальном, так и на региональном уровне. Мир вступил в этап глубоких изменений.

На глобальном уровне экономико-финансовый кризис 2008-2011 годов стал сигналом тревоги в связи с выходом на мировую арену новой глобальной силы - Китая.

Кризис задолженности лидера однополярного мира потряс мир. Вхождение мирового лидера в долговой кризис стал первым шоковым признаком окончания однополярного мира.

После этого все стало складываться по принципу домино:

• Китай объявил о статусе центра глобальной экономической силы с инициативой «один пояс - один путь»;

• в 2014 году Крым был присоединен к России;

• Германия, отдалившись от НАТО и США, пошла на стратегическое сближение с Россией;

• в июне 2016 года выход Великобритании из Европейского союза, выявил потенциал противоречий для распада Европы;

• в ноябре 2016 года в США был избран президентом Д.Трамп - сторонник жесткой и реалистичной экономической политики.

Таким образом, снизу вверх все камни сдвинулись с места. Боли биполярного мира начали выходить наружу. Пока что торговыми войнами.

Пороки «однополярного мира» и угрозы «двух/много-полярного

мира»: Государственные перевороты 1960-70-ых годов и сравнение

статистики 2020-25-х

Мир двинулся к «двух/много-полярности». Поэтому теперь есть много того, чему нам нужно учиться и что сравнить из истории биполярности, которую мы уже однажды пережили.

В последние годы, включая 2025-й, случаи внутренней нестабильности всё чаще проявляются в странах, обладающих стратегическим геополитическим значением, причём их корни во многом связаны с внешними геополитическими процессами. Показательны такие примеры, как попытка государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года, попытка переворота в Армении в июне 2025 года, попытки смены власти в Сербии, массовые протесты в Словакии, а также январские протесты в Монголии, которые также носили выраженный геополитический характер.

В 2021 году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выделил три ключевых фактора роста числа переворотов: (1) углубляющаяся геополитическая конфронтация государств; (2) негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19; (3) неспособность Совета Безопасности ООН выработать решительный ответ на подобные события. При этом в качестве основного фактора была обозначена именно геополитическая конфронтация.

В условиях биполярного или многополярного миропорядка рост числа попыток переворота в малых и средних государствах отражает стратегическую конкуренцию соперничающих центров силы. Эти страны зачастую превращаются в арену, где внешние игроки оказывают давление на правящие элиты в борьбе за геостратегические позиции, доступ к сырьевым ресурсам и контроль над экспортными рынками.

В однополярном мире малые и средние государства могли укрепить свою устойчивость за счёт выстраивания отношений с ведущим глобальным центром силы. Однако в условиях многополярности их ограниченные политические, экономические и дипломатические ресурсы не позволяют поддерживать одинаково благоприятные связи со всеми ключевыми центрами. Это создаёт асимметрию, которая делает их уязвимыми к принуждению со стороны недовольных игроков, повышая тем самым риски нестабильности и попыток смены правительств.

По исследованиям Джонатан Пауэлла и Клайтона Тана, период биполярности 1950-1990 годов является периодом наиболее интенсивных региональных конфликтов и кровавых государственных переворотов и попыток к переворотам. Подсчитано, что за упомянутые 40 лет в мире

произошло приблизительно 457 (или по другим подсчетам 492) государственных переворотов и попыток к переворотам. В среднем это 10­15 переворотов и попыток к ним за год.

20 лет, охватывающие 1960-1970 года, когда США и СССР вступили в борьбу «не на жизнь, а на смерть», стали кульминационным периодом государственных переворотов (включая попытки к ним) и региональных войн с глобальными значениями. За этот период в мире, в среднем за год, происходило приблизительно 20 государственных переворотов и попыток к ним.

В результате ослабления СССР, как военно-политического полюса силы биполярного мира, число государственных переворотов и попыток к переворотам начало снижаться. В период с 2008 по 2017 годов было предпринято приблизительно 28 попыток к переворотам, что является самым низким показателем за последние 60 лет.

Однако количество других показателей начало расти. В однополярном мире стало наблюдаться увеличение военного вмешательства в Кувейт, Ирак, бывшую Югославию, Афганистан в одностороннем порядке.

Внутригосударственные же изменения осуществлялись путем протестов против выборов и внеочередных выборов, бархатных революций. Это тоже пороки однополярного мира.

По мере того, как мир вновь вступает в период биполярности, наблюдается рост числа региональных войн, государственных переворотов и попыток к переворотам. К примеру, согласно University of Illinois Cline Center Coup d'État Project с 2021 года ежегодно в мире регистрируется 14-16 переворотов, попыток к переворотам или заговоров (то есть планов к государственным переворотам). Хотя эта цифра намного выше, чем в 2008-2017 годах, но пока не достигла уровня 1960-70 годов.

2025 год еще не завершен, но видно, что тенденция роста продолжается.

Государственные перевороты и попытки к ним 2020-2024 годов наблюдались во всех регионах, но больше всего зафиксированы в Африке, континенте, где однополярный мир борется за ресурсы.

В 1960-70-х годах кроме Африки, континент где больше всего происходили государственные перевороты и попытки к переворотам - эта Латинская Америка. Если 38% всех переворотов в этот период приходилось на долю Африки, то на долю Латинской Америки выпало 30%.

Анализ исторических алгоритмов нарушения внутренней стабильности стран внешним вмешательством показывает, что у малых и средних стран, обладающих запасами сырья и стратегической географической важностью, есть серьезные основания быть особенно осторожными в период, когда мир биполярен.

Предвидение и нейтрализация угроз

Подготовка к большим геополитическим войнам и региональным конфликтам охватывает три направления:

• обеспечение экономической и финансовой мощи, создание резервов;

• высокая готовность армии и спецслужб;

• укрепление политической системы и приведение ее в устойчивое состояние в экстремальных ситуациях.

На самом же деле, в зависимости от контекста, укрепление политической системы можно счесть приоритетным и поставить ее во главу угла. Ведь все начинается с политической воли.

Этот этап истории, богатый как угрозами, так и новыми возможностями, прежде всего требует укрепления политической власти внутри страны, так как все большие процессы начинаются с мобилизации внутренних сил.

Руководство Азербайджана своевременно проанализировав изменения глобального порядка, ускорило переход к системе, состоящей из синтеза «политической верности и профессионализма».

Конституционные и управленческие реформы в Азербайджане 2016 года были разработаны как ответ на геополитические и стратегические трансформации.

Уже сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что конституционные реформы 2016 года стали стратегическим шагом, подготовившим Азербайджан к крупномасштабной Отечественной войне, глобальным изменениям, исключающий вмешательства во внутренние дела.

Эти реформы кардинально изменили политическую архитектуру страны.

От апрельских боев к референдуму и Отечественной войне: случайность или плановая последовательность?

Первые звуки глобальных изменений на Южном Кавказе были услышаны в апреле 2016 года в результате провокаций со стороны Армении и успешной контр-наступательной операции азербайджанской армии. До этого Азербайджан всего лишь отвечал встречным огнем на огонь армянской армии. Но в этот раз азербайджанская армия перешла в успешное контрнаступление.

В сентябре того же года был проведен референдум по конституционным реформам:

• полномочия президента были расширены;

• усилен контроль над различными ветвями власти;

• был создан институт вице-президентства.

Хотя на тот период было трудно осознать, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что логическая и стратегическая связь между

апрельскими боями 2016 года и конституционными реформами отчетливо видны:

• проверка соотношения военно-политических сил

контрнаступлением;

• изменение политической ситуации в Армении;

• укрепление политической системы в Азербайджане;

• и наконец, подготовка к более крупному конфликту и освобождению территорий.

Ожидалось, что глобальные изменения повлияют на Южный Кавказ в двух формах: во-первых, нарушением политической стабильности внутри стран, во вторых, возобновлением конфликтов.

Внеочередные выборы в Армении в 2018 году и политическое вмешательство в Грузию в последующий период - показали, что старые алгоритмы однополярного миропорядка начали работать. Только за 2017­ый год Грузию посетили вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон и сенатор Джон Маккейн. Ангела Меркель во время визита в Грузию в 2018-ом подошла к административной границе, вплоть до самой демаркационной линии c Россией.

Биполярная борьба за Южный Кавказ вошла в горячую фазу. После Азербайджана Грузия тоже обновила Конституцию, окончательно превратив Грузию в парламентскую республику. В 2023-2025 годах в Грузии прошли демонстрации в поддержку интеграции с Западом.

В другой южнокавказской стране, в Армении, начиная с 2018-го года, уже на протяжении 7 лет продолжается ожесточенная борьба прозападных сил с пророссийскими.

Поэтому наряду с подготовкой армии, расширение внутриполитической консолидации на фоне укрепления власти - стало одним из самых важных вызовов.

Расширение полномочий президента обеспечило правовую и политическую базу для подготовки к возможной крупномасштабной войне:

• облегчило оперативное принятие решений;

• усилило контроль над государственными институтами.

Создание института вице-президентства:

• обеспечило устойчивое управление в период войны и

чрезвычайного положения;

• назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице­-президента создало новую линию политической обороны в экстремальной ситуации;

• укрепило устойчивость политической системы и власти;

• взяло под контроль все точки политической системы, которые могли стать источником угрозы;

• оно, устраняя пробелы, нарушало возможные планы внешнего вмешательства в политическую систему, стало фактором их заведомого неуспеха;

• минимизировало возможные политические риски присущие в военному времени, со стороны недругов.

Результаты политических реформ

Институт вице-президентства: основная линия политической обороны и решающая роль личности

Главный результат состоит в том, что наша страна успешно прошла через глобальный шторм и вышла из него победительницей.

Обеспечение политической безопасности тыла воюющего Верховного главнокомандующего столь же важна, как сила и мастерство сражающейся на фронте армии.

Армия обеспечивает военную безопасность, а надежная политическая команда обеспечивает политическую безопасность, лежащую в основе всего.

В истории есть множество примеров того, насколько важна политическая безопасность тыла для воюющей страны.

В 1990-1993 годах в Азербайджане из-за дефицита политической безопасности невозможно было обеспечить устойчивость правительств, и в результате возникали проблемы на поле боя. Политическая безопасность же прежде всего требует создания соответствующей правовой и административной конфигурации, баланса в политической системе и наконец, назначения надежных лиц.

К слову, в 1756-63 годах во время Семилетней войны в результате разногласий и дворцового переворота в России, основные условия изменились в пользу Пруссии.

Примером так же может послужить и Первая мировая война. Из-за слабости политического командования и отсутствия надежных соратников в России начался кризис власти, в результате чего страна была вынуждена выйти из войны побежденной.

Реформы в политической системе практически оправдали себя и во время пандемии, заморозивший мир, в ходе 44-дневной войны и в период последующих геополитических трансформаций.

В результате вершина власти была организационно, административно и политически застрахована от всех коварных планов.

В этом направлении основная линия обороны в устойчивости и безопасности политической власти, безопасность института президентства ложится на институт вице-президентства.

Здесь роль личности решающая. Так как решающим является то, кто стоит на форпосте политической обороны института президентства в экстремальных условиях. Второе лицо в государстве, а так же основные

ветви власти - являются носителем решающей миссии страхования от ударов из вне.

Когда институт политической страховки не в надежных руках

При других обстоятельствах, институт вице-президентства, по сути, может стать и причиной очень серьезных угроз.

К примеру, в 1991 году, в период очередных глобальных геополитических изменений, в августовском путче, против Михаила Горбачева активно участвовала его политическая команда. Именно под политическим зонтиком вице-президента Геннадия Янаева силовые структуры пошли на такую попытку.

С другой стороны, в 1993 году, если бы антиконституционные политические силы России были бы уверены в том, что вице-президент Александр Руцкой твердо стоит за спиной президента Бориса Ельцина, то события 3-4 октября могли бы вообще не произойти.

То есть, под надежным политико-правовым зонтиком, в лице института вице-президентства, идея дестабилизации становится безумной затеей, нелогичной и заведомо обреченной.

Пытавшиеся же совершить переворот в России, ободрившись существующими пробелами на политическом Олимпе, привели ее к краю пропасти.

Другой пример - заинтересованность Камалы Харрис в неуспехе Джо Байдена на праймериз и на начальном этапе избирательной кампании привели к расколу команды, значительно ослабили доверие к демократам в общественном мнении.

Поэтому главная миссия института вице-президентства заключается в обеспечении политической стабильности и страхования государственной системы в экстремальных ситуациях.

Когда институт политической страховки в надежных руках

Итак, решающим, является выбор и назначение самого надежного и в то же время обладающего политическим влиянием лица.

Мы не могли допустить иного, входя в самый решающий период нашей истории. В результате были приняты единственно правильные решения.

Назначив Мехрибан Алиеву первым вице-президентом, Президент обеспечил существующую административную силу ещё одной важной административной точкой опоры. Сегодня, спустя девять лет, становится очевидно, что первая леди взяла на себя значительные риски для минимизации потенциальных угроз и обеспечения политической устойчивости как для Президента, так и для государства в наиболее сложные периоды.

Как ожидалось, первый вице-президент, взяв на себя удары реформ и внешних атак, выступил как страховой фактор политической безопасности института президентства. Уже сегодня можно сказать, что эта миссия была очень успешной и сыграла важную роль в достижении продуманных результатов.

Роль института вице-президентства, а также личный вклад Мехрибан Алиевой в истории будут отмечены как фактор укрепления политической безопасности и повышения устойчивости

политической системы. Этот институт стал гарантией недопущения любых попыток легитимировать антиконституционные планы в решающий исторический период и навсегда останется важной вехой в политической истории Азербайджана.

Отсутствие нежелательных событий не означает, что не существовало тех, кто планировал или пытался их реализовать. Напротив, это свидетельствует о том, что подобные намерения были своевременно предотвращены заранее предпринятыми мерами, а их несостоятельность доказана превентивными шагами — в том числе созданием института вице-президентства во главе с доверенным лицом, сыгравшим ключевую роль.

Институт первого вице-президентства, занявший важное место в обновлённой политической системе, сделал априори невозможными любые попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию, ослабить международный авторитет и военную мощь страны посредством вмешательства в политические процессы. В системе власти не осталось правовых и административных механизмов, которые могли бы быть использованы для подрыва государственной устойчивости и легитимации антинациональных, деструктивных планов.

Благодаря институту первого вице-президентства политические риски, обусловленные масштабностью реформ, были эффективно управляемы, а в период войны было подтверждено общественное единство. Реформы обеспечили внутреннюю стабильность и позволили добиться скоординированных военно-политических успехов.

Закрепление ведущей роли института президентства по отношению к другим ветвям власти стало гарантией того, что любые антиконституционные попытки окажутся обречёнными на провал ещё до их реализации. Конфигурация политической системы была выстроена таким образом, что даже в экстремальных условиях практически исключалась возможность создания напряжённости внутри страны через использование государственных институтов.

Конституционные и управленческие реформы 2016 года не только укрепили внутреннюю устойчивость, но и подготовили Азербайджан к грядущим геополитическим вызовам — в частности, к Карабахской войне — с правовой, политической и институциональной точек зрения. Эти реформы одновременно продемонстрировали своевременную и прагматичную реакцию азербайджанского руководства в период, когда мировой либеральный порядок ослаб, а политика силы вновь вышла на первый план.

Главный результат конституционных изменений 2016 года и последующих реформ заключается в том, что Азербайджан вступил в самый решающий период своей новейшей истории — пандемии, Отечественной войны, глобальных геополитических трансформаций и нарастания внешнего вмешательства — с укреплённой политической системой, сильной командой и успешно вышел из него.