Игрок сборной Азербайджана: «Думаю, чемпионами будем мы»

«Думаю, чемпионами будем мы».

Как передает 1news.az, об этом сказал журналистам Роман Фарзали игрок юниорской сборной Азербайджана.

«В первую очередь, благодарю всех. В такую дождливую погоду вы пришли и поддержали нас. Первый тайм получился немного напряженным, в некоторых эпизодах у нас были трудности. Но на второй тайм мы вышли, проявив характер, и в итоге одержали победу со счетом 4:0», - сказал юный игрок.

«Думаю, нашим соперником в финале будет Россия. Мы уже встречались с ними раньше. На этот раз мы возьмем у россиян реванш», - отметил он.