Шестой день III Игр стран СНГ: соревнования по 7 видам спорта

Фаига Мамедова10:15 - Сегодня
В шестой день III Игр стран СНГ пройдут соревнования по 7 видам спорта.

Как передает 1news.az, во Дворце спорта Гянджи продолжатся соревнования по плаванию.

Также здесь пройдут волейбольные матчи. В группе А Россия встретится с Беларусью, а в группе В – Узбекистан с Таджикистаном.

На стадионе города Габала пройдут очередные футбольные матчи. Сборная Азербайджана, расположившаяся в группе А, встретится с Кыргызстаном. А в группе B Россия сыграет с Узбекистаном.

Кроме того, в Габалинском стрелковом центре пройдут квалификационные и финальные матчи по стендовой стрельбе (skeet и trap).

В Габалинском Олимпийском спортивном комплексе продолжатся соревнования по бадминтону.

В группах А и B состоятся очередные встречи. Также пройдут полуфинальные игры.

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе пройдут поединки в 1/4 финала соревнований по боксу.

А в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе начнутся соревнования по батутной гимнастике.

