Джалал Арутюнян будет сидеть в тюрьме - Кассационный суд оставил приговор в силе

Бывший т.н. «министр обороны» действовавшего в Карабахе сепаратистского режима и экс-начальник военной контрольной службы при МО Армении Джалал Арутюнян останется в тюрьме.

Кассационный суд не принял в производство жалобу его адвокатов, таким образом оставив в силе приговор о лишении свободы, передают армянские СМИ.

В феврале этого года суд общей юрисдикции Сюникской области Армении признал Арутюняна виновным по части 3 статьи 550 Уголовного кодекса РА: "халатность военного должностного лица, совершенная во время военного положения, войны или в условиях боя или повлекшая по неосторожности смерть человека". Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Адвокат Арутюняна - Ашот Апресян - подал жалобу в Апелляционный суд, требуя отклонить решение суда и оправдать его подзащитного. Однако суд отклонил жалобу и оставил приговор в силе. После защита обратился в последнюю судебную инстанцию - Кассационный суд.

Уголовное дело, возбужденное против Аруьюняна, касается одного из трагических эпизодов во время 44-дневной войны. Дивизион артустановок Д-20 занимал позиции близ Физули. 12 октября 2020 г. артиллеристы оказались в окружении и понесли огромные потери. Погибли 20 военнослужащих, еще семеро были ранены, а офицера Норайра Айрапетяна не могут найти до сих пор.

По версии следствия, как и родителей погибших, фактическое уничтожение артподразделения произошло во многом из-за ошибочной информации командования, в том числе Арутюняна и начальника артиллерии армии Геннадия Багдасаряна. Военным сообщили, что приближающаяся к ним группа военнослужащих - это "свои".

На самом деле оказалось, что это азербайджанские военнослужащие.