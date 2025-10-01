Джавид Гасанов: «Золотая медаль была очень близка» - ФОТО

Серебряный призёр III Игр стран СНГ по стендовой стрельбе Джавид Гасанов, представляющий Азербайджан, успешно выступил на соревнованиях и поделился своими впечатлениями от турнира, передает 1news.az.

«Как и для каждого спортсмена, для меня было большой честью принять участие в этих соревнованиях. Я прошёл в финальный этап и завоевал серебряную медаль. Золотая медаль была совсем близко, но я верю, что в будущих соревнованиях смогу добиться и этого результата», — отметил Гасанов.

Также спортсмен высоко оценил уровень организации турнира и выразил благодарность болельщикам за оказанную поддержку:

«Организация была на очень высоком уровне. Болельщики активно нас поддерживали, и это придавало мне дополнительную мотивацию. Благодарю всех, кто приложил усилия к проведению этих соревнований».

По словам Джавида Гасанова, финальный этап прошёл динамично и увлекательно, а соперники показали достойную борьбу:

«Соперники боролись достойно. Ни один из них не был слабым, поэтому финал получился очень интересным».