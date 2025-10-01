 Джавид Гасанов: «Золотая медаль была очень близка» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Джавид Гасанов: «Золотая медаль была очень близка» - ФОТО

Фаига Мамедова11:10 - Сегодня
Джавид Гасанов: «Золотая медаль была очень близка» - ФОТО

Серебряный призёр III Игр стран СНГ по стендовой стрельбе Джавид Гасанов, представляющий Азербайджан, успешно выступил на соревнованиях и поделился своими впечатлениями от турнира, передает 1news.az.

«Как и для каждого спортсмена, для меня было большой честью принять участие в этих соревнованиях. Я прошёл в финальный этап и завоевал серебряную медаль. Золотая медаль была совсем близко, но я верю, что в будущих соревнованиях смогу добиться и этого результата», — отметил Гасанов.

Также спортсмен высоко оценил уровень организации турнира и выразил благодарность болельщикам за оказанную поддержку:

«Организация была на очень высоком уровне. Болельщики активно нас поддерживали, и это придавало мне дополнительную мотивацию. Благодарю всех, кто приложил усилия к проведению этих соревнований».

По словам Джавида Гасанова, финальный этап прошёл динамично и увлекательно, а соперники показали достойную борьбу:

«Соперники боролись достойно. Ни один из них не был слабым, поэтому финал получился очень интересным».

Поделиться:
326

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются кратковременные дожди и грозы

Политика

Завершился визит Президента Италии в Азербайджан - ФОТО

Спорт

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Спорт

Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

Главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону ждет победы над Россией

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Азербайджанские бадминтонистки поделились впечатлениями после первого выступления в Габале

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Баку стартовал юниорский Гран-при по фигурному катанию - ФОТО

ФИФА планирует изменить правило пенальти

Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Копенгаген» продано более 27 тысяч билетов

Последние новости

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в Наримановском районе Баку - ФОТО

Сегодня, 15:05

Конституционные реформы 2016 года спустя 9 лет: Укрепление политической системы и историческая миссия института вице-президентства

Сегодня, 15:00

Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

Сегодня, 14:33

Генпрокурор: Расследуются нарушения периода 2020–2023 годов в НАНА

Сегодня, 14:25

Сотрудник TRT погиб в Газе, в Азербайджане выразили соболезнования турецким медиа

Сегодня, 14:20

Дуров спрогнозировал повышение стоимости биткойна

Сегодня, 14:05

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются кратковременные дожди и грозы

Сегодня, 14:00

ВБ предложил Азербайджану новые решения для эффективного управления водой

Сегодня, 13:45

В регионе Лацио разбился самолет ВВС Италии

Сегодня, 13:36

Спикер НС Армении не видит правовых оснований для рассмотрения доклада о 44-дневной войне на пленарном заседании

Сегодня, 13:10

Главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону ждет победы над Россией

Сегодня, 13:05

Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на саммите ЕС

Сегодня, 12:50

Завершился визит Президента Италии в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 12:45

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 12:33

В Казахстане под размещение малой или средней АЭС рассматривают побережье Каспия

Сегодня, 12:27

Президент Италии почтил в Баку память шехидов - ФОТО

Сегодня, 12:20

На телеведущую Ксению Собчак поданы судебные иски

Сегодня, 12:12

Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

Сегодня, 12:03

Новый этап в авиации Азербайджана: Международный аэропорт Гейдар Алиев присоединился к глобальной карте инноваций - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Трибьют Рагиму Рагимли: Нармин Керимбекова перепела «Əzizim» в память о музыканте - ВИДЕО

Сегодня, 11:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30