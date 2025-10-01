Азербайджанские бадминтонистки поделились впечатлениями после первого выступления в Габале

Азербайджанские спортсменки Бану Ибрагимли и Саидат Самедова поделились впечатлениями после дебютного выступления на III Играх стран СНГ, командные соревнования по парному бадминтону которые стартовали в Габалинском Олимпийском спортивном комплексе.

Девушки отметили, что, несмотря на поражение, они остались очень довольны своим первым опытом на таком уровне.

«Это был наш первый раз, и мы остались очень довольны. Наши соперники были очень сильными, к тому же старше нас», - сообщили спортсменки.

По словам бадминтонисток, они тщательно готовились к турниру: «К играм мы готовились всё лето.

Мы заранее просматривали игры оппонентов, чтобы понять, как играет соперник и насколько он силён».

Самым напряжённым моментом поединка стал его финал. «Самый захватывающий момент в игре был в последнем сете, когда разыгрывались финальные очки», - добавили они.

Спортсменки подчеркнули, что настрой на дальнейшие старты сохраняется. «Несмотря на поражение, наша мотивация на высоте! Скоро состоятся индивидуальные соревнования, и мы снова постараемся проверить свои силы», - заявили они.