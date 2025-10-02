 PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

First News Media17:11 - Сегодня
PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

1 октября 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии двух учебных корпусов в Университете ADA - Школы дизайна и архитектуры, созданной в сотрудничестве с Политехническим университетом Милана (Politecnico di Milano), и Школы сельского хозяйства и продовольственных наук, созданной в сотрудничестве с Болонским университетом (University of Bologna).

В рамках этого исторического события PASHA Real Estate, один из ведущих застройщиков Азербайджана, заключил партнерство с Университетом ADA с целью воспитания будущих талантов и оказания поддержки студентам в построении успешной карьеры как в Азербайджане, так и на международном уровне.

Ключевой частью этого сотрудничества является открытие Центра Дизайна и Творчества. Это пространство создаст совместную и креативную среду для студентов, где они смогут получить практический опыт, работая над реальными проектами, заручиться советами отраслевых профессионалов и предпринимателей, а также ознакомиться с передовыми практиками в своих областях обучения. Центр свяжет университетское образование с профессиональным миром, помогая студентам развивать как творческие, так и технические навыки, одновременно готовя их к будущей карьере.

«Сектор недвижимости стремительно развивается, создавая острую потребность в местных кадрах, — заявил Озгюр Гетер, генеральный директор (CEO) PASHA Real Estate. — Это партнерство будет способствовать развитию профессионалов отрасли, объединяя ознакомление с лучшими международными практиками и реальный опыт реализации проектов».

Объединяя академическую модель Университета ADA с отраслевым опытом PASHA Real Estate, эта инициатива наделяет следующее поколение навыками, креативностью и видением, необходимыми для решения реальных мировых проблем и активного формирования устойчивого будущего Азербайджана.

О компании PASHA Real Estate Group

PASHA Real Estate Group является частью PASHA Holding. PASHA Real Estate Group специализируется на инвестициях в недвижимость, её строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан и Черногорию. Портфель группы включает в себя роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, PASHA Real Estate Group стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.

www.pasharealestate.az

На правах рекламы

Поделиться:
177

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Xроника

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Точка зрения

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре ...

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

Страницы «Karabakh» и «Karabakh.ru» уже 5 лет представляют миру правду о Карабахе - ФОТО

PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

Трогательно: «Письмо шехиду» в исполнении Фахраддина Манафова - ВИДЕО

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

В Азербайджане введены новые тарифы на метро и автобусы

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Проект школьного автобуса будет реализован стартапом «2 School»

Последние новости

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Нидерландов - ФОТО

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 17:42

Азербайджанские боксеры вышли в финал III Игр стран СНГ

Сегодня, 17:35

Страницы «Karabakh» и «Karabakh.ru» уже 5 лет представляют миру правду о Карабахе - ФОТО

Сегодня, 17:16

PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

Сегодня, 17:11

От создателей «Əqrəb mövsümü»: Названа дата премьеры детективного сериала «Tilov» - ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Спикер Милли Меджлиса провела ряд встреч в рамках XI Саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцати» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Сегодня, 16:40

В Стамбуле произошло землетрясение

Сегодня, 16:35

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Сегодня, 16:30

Трогательно: «Письмо шехиду» в исполнении Фахраддина Манафова - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука - ФОТО

Сегодня, 16:22

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Сегодня, 16:17

Павел Дуров объявил о запуске лаборатории ИИ в Казахстане

Сегодня, 16:12

Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Сегодня, 16:00

Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном

Сегодня, 15:32

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Сегодня, 15:30

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30