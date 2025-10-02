PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

1 октября 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии двух учебных корпусов в Университете ADA - Школы дизайна и архитектуры, созданной в сотрудничестве с Политехническим университетом Милана (Politecnico di Milano), и Школы сельского хозяйства и продовольственных наук, созданной в сотрудничестве с Болонским университетом (University of Bologna).

В рамках этого исторического события PASHA Real Estate, один из ведущих застройщиков Азербайджана, заключил партнерство с Университетом ADA с целью воспитания будущих талантов и оказания поддержки студентам в построении успешной карьеры как в Азербайджане, так и на международном уровне.

Ключевой частью этого сотрудничества является открытие Центра Дизайна и Творчества. Это пространство создаст совместную и креативную среду для студентов, где они смогут получить практический опыт, работая над реальными проектами, заручиться советами отраслевых профессионалов и предпринимателей, а также ознакомиться с передовыми практиками в своих областях обучения. Центр свяжет университетское образование с профессиональным миром, помогая студентам развивать как творческие, так и технические навыки, одновременно готовя их к будущей карьере.

«Сектор недвижимости стремительно развивается, создавая острую потребность в местных кадрах, — заявил Озгюр Гетер, генеральный директор (CEO) PASHA Real Estate. — Это партнерство будет способствовать развитию профессионалов отрасли, объединяя ознакомление с лучшими международными практиками и реальный опыт реализации проектов».

Объединяя академическую модель Университета ADA с отраслевым опытом PASHA Real Estate, эта инициатива наделяет следующее поколение навыками, креативностью и видением, необходимыми для решения реальных мировых проблем и активного формирования устойчивого будущего Азербайджана.

О компании PASHA Real Estate Group

PASHA Real Estate Group является частью PASHA Holding. PASHA Real Estate Group специализируется на инвестициях в недвижимость, её строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан и Черногорию. Портфель группы включает в себя роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, PASHA Real Estate Group стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.

www.pasharealestate.az

