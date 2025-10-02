Фарид Гаибов: «Мы очень довольны общим ходом соревнований»

«Мы очень довольны общим ходом соревнований».

Как передает 1news.az, об этом сказал журналистам Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики, заместитель председателя Организационного комитета III Игр стран СНГ Фарид Гаибов на стадионе в Ханкенди в рамках III игр стран СНГ.

Фарид Гаибов выразил уверенность в успешном выступлении азербайджанской сборной, отметив прогресс в тех видах спорта, где ранее не было медалей.

«Наши спортсмены, я думаю, выступают очень успешно. Есть виды спорта, например, плавание на 200 метров, в которых, как вы знаете, на первых и вторых Играх у нас вообще не было медалей. Но если сейчас посмотреть на медали наших пловцов, мы увидим, что они завоевали достаточно много медалей. У нас даже уже есть две золотые медали в этом виде спорта», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что эти результаты свидетельствуют о правильной работе федерации: «Это показывает, что наша федерация работает правильно, направление выбрано верное. Основная цель - вывести нынешних новых спортсменов, выступающих в юниорских категориях, на тот уровень, чтобы они успешно выступали и среди взрослых.

Фарид Гаибов отметил, что проведение Игр в регионах - это новый опыт, который позволил задействовать молодежь на местах. В организации участвуют около трех тысяч волонтеров и тысячи работников спортивных организаций, для которых это «огромный опыт».

Особое внимание министр уделил проведению Игр в Ханкенди, назвав это одним из самых гордых моментов, поскольку город «был освобожден от оккупации».

Министр подтвердил, что стадион в Ханкенди проходит реконструкцию, которая продолжится после Игр. Планируется завершить работы к январю следующего года: «Он будет соответствовать третьей категории УЕФА, и здесь можно будет проводить различные, в том числе международные матчи».

Говоря о текущих Играх, Фарид Гаибов подчеркнул, что это первый международный турнир такого масштаба в Ханкенди. Он отметил, что общался с представителями делегаций, которые выразили большое удовлетворение условиями, созданными для спортсменов, включая отель, питание, транспорт и общую организацию.

Касаясь успехов в медальном зачете, министр отметил, что на стране-организаторе лежит двойная ответственность: «и организовать их, и показать результат».

«До этого мы были четвертыми как на первых, так и на вторых Играх, а сейчас идем на втором месте, чем мы очень гордимся. И, планируем завершить соревнования на этой позиции», - заявил он.