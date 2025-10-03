В восьмой день III Игр стран СНГ пройдут соревнования по 9 видам спорта.

В Гянджинском дворце спорта продолжатся соревнования по фехтованию.

Как передает 1news.az, кроме того, на спортивной арене пройдут игры по волейболу. Женская сборная Азербайджана, расположившаяся в группе B, встретится с Узбекистаном, а Россия – с Кыргызстаном.

Матчи за третье и пятое места по футболу пройдут на городском стадионе Габалы. За бронзовую медаль будут бороться сборные Беларуси и Таджикистана. Другая встреча состоится между Узбекистаном и Кыргызстаном.

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе в весовой категории 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75 и 80 кг состоятся полуфинальные поединки мужчин-боксеров.

В Габалинском Олимпийском спортивном комплексе продолжатся индивидуальные, парные и смешанные соревнования бадминтонистов.

А в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе состоятся финальные поединки гимнастов в индивидуальной и синхронной программах.

На городском стадионе Ханкенди продолжатся соревнования по стрельбе из лука.

В Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе будет дан старт соревнованиям по борьбе в весовых категориях 40, 45, 46, 51, 53, 60, 61, 71, 92 кг.

А в Мингячевирском Олимпийском центре «Кюр»начнутся соревнования по карате.