В Армении за 8 месяцев сократилась рождаемость и увеличилась смертность

В Армении за январь-август 2025 года на 6,3% сократилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

Спад рождаемости фиксируется в Армении с января прошлого года.

За отчетный период родились 20 437 детей, в то время как за восемь месяцев 2024 года было 21 821 новорожденных.

При этом, в указанный период зарегистрировано 256 случаев мертворождения, что на 17,2% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

В целом, за январь-август 2025 года в стране скончались 17 210 человек, что на 0,8% больше показателя за тот же период 2024 года.

Таким образом, индекс жизненности - соотношение числа родившихся к числу умерших - в январе-августе текущего года составил 118,8% против 127,8% за тот же период прошлого года.

Источник: Новости-Армения