Шавкат Мирзиёев: Мы все глубоко осознаем необходимость укрепления транспортной взаимосвязанности тюркских государств

Мы все глубоко осознаем необходимость укрепления транспортной взаимосвязанности тюркских государств и проведения скоординированной политики в области развития международных транзитных коридоров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт Президента Узбекистана, об этом заявил Шавкат Мирзиёев на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Глава государства выразил поддержку планам по последовательному развитию Среднего коридора.

«Главное, чтобы этот коридор отличался конкурентоспособностью. Он должен обеспечивать самые благоприятные условия для бизнес-сообщества. В этой связи придаем большое значение применению оптимальных транзитных тарифов, проектам по развитию современной транспортной инфраструктуры и внедрению цифровых таможенных процедур», - сказал он.

Ш. Мирзиёев подчеркнул, что в случае соединения Среднего коридора со строящейся железной дорогой Китай - Кыргызстан - Узбекистан и перспективным Трансафганским коридором можно будет добиться создания многоотраслевой стратегической системы магистралей в обширном регионе.