Джейхун Байрамов: ОТГ является важной региональной платформой сотрудничества для продвижения мира, стабильности и устойчивого развития

С целью внесения вклада в деятельность Организации тюркских государств (ОТГ), а также для увеличения бюджета секретариата и создания дополнительного стимула, Азербайджаном перечислены на счет Секретариата ОТГ дополнительные средства в размере 2 млн долларов США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в заявлении для прессы в рамках 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ.

Он отметил, что ОТГ является важной региональной платформой сотрудничества для продвижения мира, стабильности и устойчивого развития. «Этот Саммит является ярким примером значения, которое Азербайджан придает солидарности, взаимному доверию и стратегическому партнерству в тюркском мире. Еще раз выражаем глубокую признательность всем делегациям и партнерам, принявшим участие в 12-м Саммите, и уверенность в том, что принятые решения внесут вклад в новый этап дружеских и партнерских отношений между тюркскими государствами», - добавил министр.