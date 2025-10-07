В день официального закрытия III Игр стран СНГ на ряде дорог Гянджи будут действовать ограничения

В день официального закрытия III Игр стран СНГ, 8 октября, на некоторых дорогах Гянджи будут действовать ограничения.

Как передает 1news.az, движение транспорта будет полностью ограничено на нижеуказанных проспектах и улицах Гянджи:

- проспект Гейдара Алиева, пересечение с улицей Мухаммеда Физули;

- проспект Ататюрка;

- улица Тургута Озала, пересечение c улицами Бахрам бека Ахундова, Фаига Неманзаде, Ильхама Музаффароглу и Чингиза Мустафаева.

В связи с ограничениями на проспекте Ататюрка движение маршрутов № 6 и 7 во время мероприятия будет организовано через проспект Гейдара Алиева.

Кроме того, конечной остановкой маршрута №12 вместо железнодорожного вокзала Гянджи была назначена улица Билала Гахараманова.

Маршруты № 1, 4, 6, 7 и 8 будут курсировать по проспекту Гейдара Алиева.

Зрители, желающие посетить церемонию закрытия, смогут воспользоваться общественным транспортом, который проходит недалеко от стадиона города Гянджа.