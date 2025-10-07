На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале.
В публикации говорится: «12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале».
Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü pic.twitter.com/E606v4CAf5 — İlham Əliyev (@azpresident) October 7, 2025
