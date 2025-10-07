Президент Ильхам Алиев выступил на саммите ОТГ в Габале - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Габале проходит 12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

-Уважаемые главы государств и правительств,

Дорогие друзья,

Добро пожаловать в древний город Азербайджана – Габалу. Являвшаяся столицей Кавказской Албании Габала была основана в IV веке до нашей эры, занимала обширную территорию и просуществовала до VIII века нашей эры.

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность Кыргызской Республике за успешное председательство в Организации тюркских государств (ОТГ).

Сегодня Организация тюркских государств – это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров. Повышение международного авторитета нашей организации вызывает удовлетворение. Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью.

В целях поддержки деятельности организации наша страна перевела на счет Секретариата пожертвование в размере 2 миллионов долларов США.

Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене.

Отрадно, что наряду с официальными саммитами Организации тюркских государств традицией стало уже и проведение неформальных саммитов. Проведенный в прошлом году впервые неформальный саммит в Шуше и Будапештский неформальный саммит этого года запомнились принятием важных решений.

Уважаемые коллеги,

Сегодня мир и безопасность являются основными факторами развития любой страны.

В Нахчыванском соглашении, являющемся основополагающим документом нашей организации, сохранение мира и безопасность указаны в числе основных целей и задач. На фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства, в соответствии с принятой на неформальном саммите в Шуше в прошлом году Карабахской декларацией и темой сегодняшнего саммита - «Региональный мир и безопасность», выступали в качестве единого центра силы.

Известно, что развитие невозможно без обеспечения безопасности. В период, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, одним из важнейших факторов является сотрудничество между нашими странами в военной и военно-технической областях. В этом контексте налажено глубокое взаимодействие с нашим союзником Турцией. Только за последний год с Турцией было проведено более 25 двусторонних и многонациональных военных учений.

Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаю провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств.

В сегодняшнем мире военная мощь является главным фактором независимости и территориальной целостности любой страны.

В результате нашей исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, а также решительных антитеррористических мероприятий в 2023 году был положен конец 30-летней оккупации азербайджанских земель. Тем самым были восстановлены территориальная целостность нашей страны и ее суверенитет над нашими исконными землями. Это историческое достижение – не только триумф национальной воли и решительной борьбы Азербайджана, но и значительный вклад в установление справедливости, мира и стабильности в регионе.

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме в Вашингтоне два месяца назад превратит Южный Кавказ в пространство мира. В соответствии с совместным обращением о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, сделанным в рамках Вашингтонского саммита, эти пережитки прошлого конфликта также были ликвидированы решением ОБСЕ от 1 сентября.

Таким образом, предпринятые нами шаги в очередной раз подтвердили мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном.

Мы никогда не забудем армянскую оккупацию. Мы всегда будем хранить в наших сердцах светлую память о наших шехидах. Мы отомстили за них на полях сражений. Мы изгнали оккупанта с наших исконных земель, одержали Победу и одновременно добились справедливого мира.

Дорогие друзья, транспортно-коммуникационные связи имеют стратегическое значение в рамках Организации тюркских государств. Работа, проводимая в целях использования потенциала тюркского мира в транспортном, коммуникационном, транзитном и других направлениях, привела к реализации проектов мирового значения.

Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Наша страна играет роль моста между Турцией и Центральной Азией в географическом, экономическом, транспортном и других аспектах.

С 2022 года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился почти на 90 процентов. Сроки транзита по коридору значительно сократились. Самый большой торговый флот на Каспии, Международный торговый порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн в год, железная дорога Баку – Тбилиси - Карс, девять международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных хабов.

В этом контексте еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора. Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг.

Другим важным направлением, связанным с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием, является энергетическая безопасность. Наша страна играет активную роль в достижении этих целей на глобальном уровне. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран.

Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов. В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. По географическому охвату Азербайджан занимает первое место среди стран, экспортирующих природный газ по трубопроводам.

Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция - Европа.

Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ. На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США. Основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции. Наряду с этим, Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты.

В целом, предпринимаемые шаги служат углублению экономической интеграции в рамках тюркского мира, сотрудничеству между нашими дружественными и братскими странами в энергетической и транспортной сферах, устойчивому развитию нашего региона.

Как я отметил, общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью. Здесь я хотел бы подчеркнуть историческое значение первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году.

Предлагаю в следующем году в рамках Организации тюркских государств торжественно отметить 100-летний юбилей проведения первого Тюркологического съезда.

Уверен, что принятыми нами решениями наш Саммит еще больше укрепит позиции Организации тюркских государств, внесет дополнительный вклад в обеспечение благосостояния и безопасности наших народов.

В заключение выступления еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Уже действуют школа имени Мирзы Улугбека и Детский творческий центр имени Курмангазы в Физули, школа имени Манаса в Агдаме. Это подарок от наших узбекских, казахских и кыргызских братьев. Дар наших братьев из Венгрии – школа, строящаяся в Джебраиле. Дар наших туркменских братьев – физулинская мечеть, фундамент которой будет заложен сегодня. Компании из братской Турции строят много тоннелей, мостов, дорог. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку.

Спасибо.

Саммит продолжился выступлениями других глав государств и правительств.

Подводя итоги Саммита, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемые коллеги,

Дорогие друзья,

Благодарю каждого из вас за ценный вклад в сегодняшние дискуссии. Прозвучавшие заявления и мысли определяют важные направления дальнейшей деятельности Организации тюркских государств.

Хочу выразить признательность Секретариату и Совету старейшин организации за их вклад в наше общее дело. Уверен, что сегодняшний Саммит еще больше укрепит нашу дружбу и братство.

Спасибо!

Затем состоялась церемония подписания Декларации 12-го Саммита Организации тюркских государств.

Выступивший далее Президент Ильхам Алиев сказал:

-Дорогие друзья.

Мой дорогой брат, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время своего визита в Карабах в июле предложил от имени Туркменистана построить мечеть в Физули. Мы выражаем благодарность братскому Туркменистану за этот подарок.

В рамках этого саммита запланирована церемония закладки фундамента мечети.

А теперь приглашаю лидеров всех братских стран на церемонию закладки фундамента. Спасибо

Затем состоялась церемония закладки мечети.

