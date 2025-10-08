Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
В публикации говорится:
«Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку.»
Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqı bu qardaş dəstəyini heç vaxt unutmayacaq. pic.twitter.com/0rilyEq4lD — İlham Əliyev (@azpresident) October 8, 2025
