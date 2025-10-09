Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

Согласно опросу, проведенному компанией Elabe для газеты Les Echos, рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкого уровня с момента его прихода к власти - в 14%.

За месяц этот показатель снизился на три процентных пункта.

Исследование Toluna Harris Interactive показало, что наибольшей поддержкой среди респондентов пользуется крайне правая партия “Национальное объединение”. Около 35% опрошенных готовы проголосовать за кандидата от этой партии на президентских выборах 2027 года.

По мнению социологов, кандидат от партии “Национальное объединение” имеет шансы выйти во второй тур выборов вместе с кандидатом от левых. Опрос OpinionWay исследовал шансы партии “Национальное объединение” в случае роспуска Национального собрания. По его данным, крайне правые могут получить 33–34% голосов.

6 октября Макрон принял отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, возглавлявшего правительство с 9 сентября. После выборов 2024 года сторонники Макрона не имеют большинства в парламенте. Поэтому ни одно назначенное правительство не может стабильно работать без поддержки хотя бы части оппозиции.

Источник: РИА Новости