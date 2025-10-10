Защита национальных интересов - превыше всего: Президент Ильхам Алиев последовательно демонстрирует способность с высокой дипломатической точностью и стратегическим расчетом отстаивать позиции Азербайджана даже в самых сложных обстоятельствах.

Его подход сочетает твердость и дальновидность, позволяя добиваться для страны максимально благоприятных результатов даже там, где со стороны разрешение ситуации кажется чрезвычайно трудным, если не невозможным.

В очередной раз это проявляется на примере беспрецедентного кризиса в российско-азербайджанских отношениях, восстановление которых - что скрывать - ряд наблюдателей считали уже практически невозможным.

Спустя десять месяцев после крушения самолета AZAL, унесшего жизни 38 человек – Баку на протяжении всего этого периода справедливо требовал от Москвы признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим - президент Владимир Путин признал ответственность России за авиакатастрофу.

Эта тема стала во вчерашней встрече лидеров Азербайджана и России в Душанбе.

«Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы – с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Я хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию», - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы: «Она связана с несколькими обстоятельствами.

Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии.

Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет - если бы это произошло, он рухнул бы на месте, - а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых «черных ящиках». Также ему было предложено, и это тоже в «черных ящиках» есть, хорошо слышно, совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом – в Казахстан. Тем не менее факт остается фактом.

Причины трагедии я сейчас Вам изложил. Это все находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого «черного ящика». Мы с Вами тоже обсуждали эту тему позднее.

Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

Конечно, эти слова, связанные с этой трагедией, направленные на поддержку, моральную поддержку семей, в таких случаях не решают главную проблему – не вернуть к жизни людей, которые ушли из жизни в результате трагедии.

Но наш долг, повторяю еще раз, и мы с Вами с самого начала об этом договаривались, – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время. Но в целом, в основном я Вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера, позавчера. Еще даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически все, что мне известно, я Вам рассказал».

Президент Ильхам Алиев, со своей стороны, поблагодарил российского лидера за внимание к расследованию авиакатастрофы: «В первую очередь хотел бы выразить благодарность за встречу. Мы с Вами, как Вы отметили, в Пекине накоротке пообщались, а также буквально два дня назад я Вам звонил в связи с Вашим днем рождения. Хотел бы воспользоваться возможностью еще раз Вас поздравить и пожелать всего самого доброго Вам, Вашим близким, дружественному народу России».

«И конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Мы с Вами были сразу в контакте. Как Вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, Вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил Вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ», - отметил глава государства.

«Также хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос.

И конечно, сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная. Так что еще раз благодарю за эту информацию и уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут так же позитивно восприняты».

Тон состоявшейся беседы позволяет предполагать преодоление острой фазы в двусторонних отношениях и возвращение их в русло поступательной нормализации. Как видно, российская сторона сделала в этом направлении первый - и - это стоит подчеркнуть - необходимый и обязательный шаг.

Конечно, доведение ситуации до серьезной напряженности вызывает сожаление. Подобного развития событий, по всей видимости, можно было бы избежать, если бы признание ответственности за трагедию последовало сразу, сопровождаясь соответствующими шагами. В этом случае, ситуация могла бы не разрастись до межгосударственного кризиса и возможно не оставила бы настолько негативный осадок.

Показательным в данном контексте является пример Азербайджана, который в похожих обстоятельствах среагировал оперативно и ответственно. Речь идет о трагических инцидентах – сбитом по ошибке российском вертолете в ноябре 2020 года, и гибели российских миротворцев в Карабахе в сентябре 2023 года.

Но, как говорится, история не любит сослагательного наклонения - ответственность за авиакатастрофу, хотя и с многомесячной задержкой, но признана. И в этом контексте вчерашняя беседа лидеров Азербайджана и России может рассматриваться как начало оттепели в двусторонних отношениях. Показательно иллюстрирует ее фотография президентов уже после переговоров в присутствии прессы, и которую можно воспринимать как символический знак сближения.

И закрепляет ее позитивная атмосфера встречи Ильхама Алиева и Владимира Путина на встрече лидеров стран СНГ в формате «без галстуков». Прибывшие на саммит Содружества главы государств, собравшись в беседке в саду резиденции, беседовали друг с другом. Президенты России и Азербайджана обменялись рукопожатием и обнялись. Ильхам Алиев поприветствовал и других лидеров стран СНГ, после чего неформальное общение продолжилось.

Сегодня предприняты новые значимые шаги в этом направлении – освобождение российской стороной экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева и азербайджанской - исполнительного директора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и перевод его под домашний арест.

Таким образом, в отношениях Москвы и Баку заметен очевидный спад напряженности, стороны говорят о других гранях двусторонних связей, которые в целом наполнены существенным содержанием. Вот что в этом контексты заявили лидеры на встрече в Душанбе.

Владимир Путин: «Хотел бы отметить, что, несмотря на это, наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки. И прежде всего, конечно, это касается торгово-экономических связей. Несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией, о которой я сейчас сказал, и какие-то вещи, возникшие в связи с этим, несмотря на это, торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно. В прошлом году мы прибавили где-то 6 процентов, в этом году уже 16 с лишним торговый оборот прибавил. Это очень хороший показатель.

У нас благодаря Вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи. Но мы сейчас еще поговорим об этом. И мы Вам, «а», за это благодарны, и «б», конечно, сами, со своей стороны, будем делать все, чтобы эта динамика сохранялась.

Ну и, разумеется, ситуация в регионе, ситуация в целом на международных площадках – наши МИДы всегда работали очень плотно друг с другом. Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовывать все его основные положения».

Ильхам Алиев: «Как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. Как Вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Также по всем другим направлениям нигде не было никакого замедления или же отката. Наоборот, те «дорожные карты», которые мы с Вами утвердили, успешно реализуются.

Также была проведена относительно недавно российско-азербайджанская межправкомиссия, где сопредседатели подробно обсудили широкий спектр вопросов, и не только торгово-экономических.

И конечно, сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная. Так что еще раз благодарю за эту информацию и уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут так же позитивно восприняты».

Все это позволяет надеяться на то, что нынешний этап диалога станет отправной точкой для нового витка развития азербайджано-российского взаимодействия.

Есть еще один примечательный момент в этой истории - речь о тех, чьи надежды не оправдались, о тех, кто на протяжении длительного времени пытался осложнить отношения между Россией и Азербайджаном и, воспользовавшись ситуацией, в последнее время заметно усилил провокационную антиазербайджанскую риторику - всех этих «соловьевых», «затулиных», «симоньян» и им подобных. Интересно будет понаблюдать за их реакцией сейчас, когда заявления Владимира Путина не оставляют сомнений в настроенности на нормализацию отношений с Азербайджаном.

И в заключение следует подчеркнуть, что Баку постоянно проявляет достойный и взвешенный подход в своей внешней политике, придерживается курса на добрососедские отношения. Вместе с тем, когда речь заходит о национальных интересах, воля и решимость Азербайджана раскрываются во всей полноте.

В ситуации с осложнением отношений с Россией, Азербайджан проявлял настойчивость и последовательность в отстаивании своей справедливой позиции, при этом не «сжигая мосты» и оставляя Кремлю пространство для достойного выхода из ситуации. Вчерашние переговоры в Душанбе вновь наглядно подтвердили верность этой линии, продемонстрировав, что главным приоритетом политики Азербайджанского государства и его лидера является защита национальных интересов.

Способность с ювелирной точностью решать любые вопросы, требующие отстаивания интересов страны, доводить начатое до конца и с непреклонной решимостью добиваться максимально желаемого результата - это неизменный приоритет Президента Ильхама Алиева, лидера, который неизменно подтверждает принцип - национальные интересы превыше всего.