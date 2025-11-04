Пашинян: В деятельности миссии ЕС не будет изменений до подписания мира с Баку

Изменения в деятельности гражданской мониторинговой миссии Евросоюза не произойдут до подписания документа об установлении отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«В деятельности мониторинговой группы [ЕС] не ожидается содержательных изменений как минимум до подписания мирного соглашения и установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. После подписания и ратификации соглашения, конечно же, могут быть определенные изменения в формате деятельности, и они произойдут. У нас состоялись партнерские обсуждения этой темы с ЕС», - сказал глава правительства.

Источник: ТАСС