Пашинян надеется, что Эрдоган посетит саммит Европейского политсообщества в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в мае 2026 года в Ереване.

Об этом он сообщил, выступая на ежегодном международном форуме «Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества».

По словам главы правительства, между Арменией, Азербайджаном и Турцией в последнее время установилась постоянная институциональная коммуникация.

«Отношения Армении и Турции находятся на правильном пути», — отметил Пашинян.

Источник: Sputnik Армения