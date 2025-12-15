Когда ноутбук становится надежным помощником: Все о серии ASUS ExpertBook B - ФОТО

Ноутбук сегодня - это не просто инструмент для работы, а полноценный помощник в повседневной жизни.

Он сопровождает нас в офисе и в дороге, помогает организовывать дела, общаться с коллегами и создавать контент, обеспечивая комфорт, мобильность и продуктивность. Именно поэтому выбор надежного, функционального и современного устройства становится ключевым фактором для эффективной работы и удобства в любой ситуации.

Серия ASUS ExpertBook B объединяет мобильные, мощные и надёжные бизнес-ноутбуки для работы в любых условиях. Устройства легкие, стильные и оснащены современными технологиями, включая функции искусственного интеллекта для видеоконференций и повышения продуктивности. Модели серии отличаются высокой прочностью, длительной автономностью и продуманной безопасностью.

В этой статье мы подробно расскажем о каждой модели, их особенностях и преимуществах.

ASUS EXPERTBOOK B5 (B5605)

ASUS ExpertBook B5 (B5605CСA) - это бизнес-ноутбук среднего уровня линейки ExpertBook Advanced, сочетающий компактные габариты с расширенными возможностями для корпоративных пользователей. Модель отличается высокой мобильностью, прочным металлическим корпусом и передовыми средствами безопасности, включая сканер отпечатка пальца, шторку камеры и интеллектуальное шумоподавление.

Ноутбук оснащен современным процессором Intel Core Ultra с поддержкой ИИ, что обеспечивает высокую производительность в офисных задачах и командировках. Экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 144 Гц, долгий срок автономной работы, развитая система охлаждения и широкий набор портов делают устройство универсальным инструментом для малого и среднего бизнеса.

Поддержка искусственного интеллекта в ExpertBook B5 позволяет оптимизировать работу приложений, улучшать качество видеоконференций и автоматически управлять ресурсами для продления времени автономной работы. Интеллектуальные алгоритмы помогают снижать уровень фонового шума, ускоряют обработку данных и делают работу ноутбука более эффективной в офисе и в дороге, сохраняя при этом удобство и производительность.

ASUS EXPERTBOOK B5 (B5405)

ASUS ExpertBook B5 (B5405) - это компактный бизнес-ноутбук с диагональю 14”, объединяющий легкость, прочность и расширенные возможности для корпоративных пользователей. Модель сочетает стильный металлический корпус с высокой надежностью и защитой данных корпоративного уровня, включая многофакторную аутентификацию и инструменты предотвращения несанкционированного доступа.

Ноутбук оснащен современными процессорами Intel Core Ultra с локальной поддержкой ИИ, которая облегчает повседневные бизнес-задачи: автоматическая оптимизация видеоконференций, интеллектуальная обработка аудиосигнала и генерация субтитров в реальном времени позволяют повышать эффективность общения и работы с контентом без подключения к облаку. Дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 144 Гц обеспечивает комфорт при работе с документами и презентациями, а усовершенствованная система охлаждения ExpertCool поддерживает стабильную производительность даже при длительных нагрузках.

Универсальная конфигурация, модульная конструкция и цифровой паспорт продукта делают ноутбук B5405 надежным и экологически продуманным инструментом для малого и среднего бизнеса.

ASUS EXPERTBOOK B1 (B1403/B1503)

ASUS ExpertBook B1 занимает ключевое место в линейке корпоративных ноутбуков базового уровня. Эти модели предназначены для малого и среднего бизнеса, сочетая компактность, мобильность и надежность. Легкий и прочный корпус, сертифицированный по стандарту MIL-STD-810H, обеспечивает долговечность, а 15,6-дюймовый дисплей с ярким и четким изображением делает работу комфортной как в офисе, так и в командировках.

Ноутбук поддерживает современные инструменты ИИ, включая ускорение процессов и систему интеллектуального шумоподавления AI ExpertMeet для оптимизации онлайн-коммуникаций. Комплексная киберзащита бизнес-класса - датчик отпечатка пальца, TPM, шифрование и безопасные каналы связи - надежно защищает корпоративные данные. Усиленная конструкция корпуса и защита клавиатуры от влаги повышают долговечность устройства.

ExpertBook B1 предлагает удобные решения для подключения периферии и управления ИТ-инфраструктурой, обеспечивая эффективное развертывание и обслуживание корпоративного парка устройств. Высокая автономность и небольшой вес делают его практичным инструментом для сотрудников, которым важны надежность, безопасность и мобильность в повседневной работе.

ASUS EXPERTBOOK BM1 (BM1403, BM1503)

ASUS ExpertBook BM1(BM1403, BM 1503) - ноутбук занимает место в линейке ExpertBook как современное решение для малого и среднего бизнеса, предлагая сочетание высокой производительности, надежности и широких возможностей подключения. Легкий корпус весом от 1,4 кг с шарниром 180° и продуманной эргономикой делает BM1 удобным для работы в офисе и в командировках, а сертификация по военному стандарту MIL-STD-810H подтверждает его прочность и долговечность.

Модель оснащается процессорами AMD Ryzen™ 3/5/7 с графикой AMD Radeon™ и поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает стабильную работу с современными бизнес-приложениями и многозадачность. Экран с соотношением сторон 16:9, яркостью до 300 нит и антибликовым покрытием делает работу с документами, презентациями и визуальным контентом комфортной. Ноутбук предлагает полный набор интерфейсов, включая USB-C, USB-A, HDMI, RJ45, а также поддержку Wi-Fi 6E для быстрой и надежной связи.

ExpertBook BM1 предлагает корпоративный уровень безопасности и удобства: встроенные функции биометрической аутентификации, TPM 2.0, физический щиток веб-камеры, а также технологии интеллектуального шумоподавления и защита данных на экране. Продуманная конструкция облегчает обслуживание и модернизацию – доступна быстрая замена батареи, памяти и SSD. Дополнительно ноутбук поддерживает фирменное ПО ASUS для администрирования, управления и оптимизации рабочих процессов, что делает его универсальным инструментом для продуктивной и безопасной работы в современном бизнесе.

Таким образом, серия ASUS ExpertBook B объединяет ноутбуки для самых разных задач: от базового уровня для малого бизнеса до премиальных решений для руководителей. Все модели отличаются продуманной безопасностью, высокой мобильностью, длительным временем работы и поддержкой современных технологий, включая ИИ, что делает их надежными и универсальными помощниками в любой рабочей ситуации.

На правах рекламы