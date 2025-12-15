Названы худшие блюда мира - ФОТО

Гастрономическая платформа TasteAtlas представила список из ста блюд, получивших самые низкие оценки пользователей.

Рейтинг сформирован на основе отзывов посетителей сайта и отражает субъективное восприятие вкуса, внешнего вида и состава традиционных национальных блюд.

Лидером антирейтинга стало исландское блюдо svið, приготовленное целиком из овечьей головы. Перед термической обработкой ее опаливают на огне для удаления шерсти, после чего варят или запекают. Обычно блюдо подают с картофельным или реповым пюре и ревеневым желе.

Среди других блюд с низкими оценками оказались традиционные специалитеты северной Европы. В частности, кровяные блины, распространенные в Швеции, Финляндии и Норвегии, которые готовят с добавлением животной крови. Пользователи также негативно оценили клецки из ржаной и ячменной муки с кровью, а также заливных угрей, классическое блюдо Лондона, представляющее собой кусочки угря в желе.

В антирейтинг вошли и блюда из других регионов мира. Так, среди тайских специалитетов отмечены жареные во фритюре шелкопряды, популярные как уличная закуска. В списке также оказались чилийские картофельные блюда milcao и chapalele, получившие низкие оценки из-за плотной текстуры и простого состава.

Представлена в рейтинге и Россия, салат «Индигирка», распространённый в северных регионах и Якутии, занял 65-ю строчку. Его готовят из замороженной рыбы с добавлением масла и специй

Авторы рейтинга подчеркивают, что низкие пользовательские оценки не ставят под сомнение культурную ценность этих блюд. Многие из них сформировались в условиях нехватки ресурсов и остаются важной частью национальных кулинарных традиций.

Джамиля Суджадинова