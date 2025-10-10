В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один - ФОТО

10 октября в Душанбе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением говорилось о встречах глав двух стран в Азербайджане и Таджикистане, а также в рамках международных мероприятий, отмечен вклад взаимных визитов высокого уровня в дальнейшее расширение сотрудничества в различных сферах.

Было подчеркнуто, что проходящее в Душанбе заседание Совета глав государств СНГ предоставляет хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов.

На встрече президенты Азербайджана и Таджикистана отметили успешное развитие двусторонних связей и провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.