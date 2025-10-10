 В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один - ФОТО

First News Media10:07 - Сегодня
В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один - ФОТО

10 октября в Душанбе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением говорилось о встречах глав двух стран в Азербайджане и Таджикистане, а также в рамках международных мероприятий, отмечен вклад взаимных визитов высокого уровня в дальнейшее расширение сотрудничества в различных сферах.

Было подчеркнуто, что проходящее в Душанбе заседание Совета глав государств СНГ предоставляет хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов.

На встрече президенты Азербайджана и Таджикистана отметили успешное развитие двусторонних связей и провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Поделиться:
411

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ ...

Политика

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

В мире

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один - ФОТО

Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днём рождения

Работникам дома малютки подняли зарплату

В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГ

Последние новости

Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

Сегодня, 13:42

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

Сегодня, 13:38

Французы пообещали принять меры в случае провокаций на матче «милли»

Сегодня, 13:28

Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону

Сегодня, 13:23

AQTA уничтожило партии импортной продукции после проверки - ФОТО

Сегодня, 13:20

Прекращение огня в Газе вступило в силу

Сегодня, 13:17

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян обозначил курс на сближение с Азербайджаном

Сегодня, 13:12

В Азербайджане пройдут Дни культуры Туркменистана

Сегодня, 13:10

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Сегодня, 13:07

Путин отметил высокий уровень организации Игр СНГ в Азербайджане

Сегодня, 13:00

Интервал движения поездов на участке «Həzi Aslanov-Əhmədli» сокращён до 5 минут

Сегодня, 12:57

Пашинян: «Маршрут Трампа» открывает новые возможности для СНГ

Сегодня, 12:50

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России

Сегодня, 12:46

Израиль начал вывод войск из Газы

Сегодня, 12:43

Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

Сегодня, 12:40

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Рамиль Гасан прекратит депутатскую деятельность

Сегодня, 12:30

Завтра на этой дороге будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 12:20

В Армении неизвестные осквернили стены церкви

Сегодня, 12:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10