Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке и гуманитарный кризис в секторе Газа обсуждены в ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу между вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пакистанского МИД в социальной сети Х.
Министры также обменялись мнениями о более широких усилиях арабских и исламских стран по содействию миру и стабильности в регионе, а также о предстоящем на следующей неделе саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по ситуации в секторе Газа.
