 Зеленский и Трамп обсудили возможности усиления украинской ПВО
Зеленский и Трамп обсудили возможности усиления украинской ПВО

First News Media18:20 - Сегодня
Зеленский и Трамп обсудили возможности усиления украинской ПВО

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампомв в субботу состоялся телефонный разговор.
«Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, то другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что проинформировал Трампа о российских ударах по энергетической инфраструктуре Украины.
«Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить», - подчеркнул украинский лидер.

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Зеленский одобрил три пакета антироссийских санкций

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

Спасатели сообщили о гибели ещё одной участницы восхождения на Вилючинский вулкан

