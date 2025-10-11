Зеленский и Трамп обсудили возможности усиления украинской ПВО

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампомв в субботу состоялся телефонный разговор.

«Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, то другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что проинформировал Трампа о российских ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

«Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить», - подчеркнул украинский лидер.