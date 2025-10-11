Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и начальник Генерального штаба азербайджанской армии приняли участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках учений Ateş Serbest-2025 в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

За учениями также наблюдали начальник Генерального штаба турецкой армии, генерал армии Селчук Байрактароглу, командующий военно-морскими силами адмирал Эрджюмент Татлыоглу, командующий военно-воздушными силами генерал Зия Джамаль Кадыоглу, командующий сухопутными войсками генерал-майор Нахит Шеноглу.

Яшар Гюлер встретился с личным составом, принимавшим участие в учениях, и поздравил отличившихся военнослужащих.