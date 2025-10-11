 Угрозы Трампа о дополнительных пошлинах Китаю обрушили рынок криптовалют | 1news.az | Новости
В мире

Угрозы Трампа о дополнительных пошлинах Китаю обрушили рынок криптовалют

First News Media09:00 - Сегодня
Угрозы Трампа о дополнительных пошлинах Китаю обрушили рынок криптовалют

Усиление противоборствующей риторики между США и Китаем вызвало шок на рынках, ударив по акциям, нефти и криптовалютам, одновременно подстегнув стремление к безопасности казначейских облигаций и золота, передает Bloomberg.

В частности, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100-процентные пошлины на товары из Китая и установит экспортный контроль на программное обеспечениерухнули цены на криптовалюты.

Согласно данным платформы Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 млрд долларов.

Согласно данным Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 миллиардов долларов, при этом биткоин изначально подешевел более чем на 12%. Более мелкие и менее ликвидные токены, включая XRP, DOGE и ADA от Cardano, подешевели примерно на 19%, 27% и 25% за последние 24 часа соответственно.

Биткоин, который ранее на этой неделе достиг рекордного уровня в более чем 125 тыс. долларов, по состоянию на вечер пятницы в Нью-Йорке торговался на отметке около 113 тыс. долларов. Слабость на крипторынке проявилась уже в пятницу. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа ставки на сумму около 10 млрд долларов были аннулированы в результате крупнейшей волны ликвидаций, по крайней мере, с начала апреля.

Сильнее всего пострадали более мелкие и менее ликвидные токены: XRP, любимая криптовалюта memecoin DOGE и ADA от Cardano упали примерно на 19%, 27% и 25% соответственно за последние 24 часа.

Источник: Взгляд

