Кремль: Тема поставок Tomahawk Киеву вызывает крайнюю обеспокоенность

В вопросе урегулирования конфликта в Украине наступил очень драматичный момент, со всех сторон нагнетается напряженность.

Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность», – сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления о возможности передачи Киеву ракет большой дальности Tomahawk. Он заявил, что тема вызывает у России крайнюю обеспокоенность, но это оружие не изменит ситуацию на фронте. Заявлений о таких поставках сейчас звучит много, а российская сторона их фиксирует и будет разбираться, отметил Песков.

Источник: Ведомости