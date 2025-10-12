Кремль: Тема поставок Tomahawk Киеву вызывает крайнюю обеспокоенность
В вопросе урегулирования конфликта в Украине наступил очень драматичный момент, со всех сторон нагнетается напряженность.
Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность», – сказал Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления о возможности передачи Киеву ракет большой дальности Tomahawk. Он заявил, что тема вызывает у России крайнюю обеспокоенность, но это оружие не изменит ситуацию на фронте. Заявлений о таких поставках сейчас звучит много, а российская сторона их фиксирует и будет разбираться, отметил Песков.
Источник: Ведомости
