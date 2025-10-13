При крушении самолета в Техасе погибли два человека

По данным издания Dallas Morning News, в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от города Форт-Уэрт (штат Техас) погибли как минимум два человека.

Воздушное судно рухнуло на парковку в промышленной зоне, где столкнулось с техникой и загорелось. На месте происшествия вспыхнул сильный пожар, который удалось локализовать после прибытия пожарных расчетов.

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что проводит расследование катастрофы турбовинтового самолета Beech King Air C90. Эта модель рассчитана на двух пилотов и до пяти пассажиров и часто используется для частных и деловых перелетов. Эксперты совета займутся изучением обломков и анализом возможных технических неисправностей.

Точные данные о количестве людей, находившихся на борту в момент крушения, пока не опубликованы. Также не уточняются причины аварии, однако специалисты рассматривают все возможные версии, включая технический сбой, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия.