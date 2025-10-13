 Президент Израиля наградит Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Президент Израиля наградит Трампа

First News Media09:22 - Сегодня
Президент Израиля наградит Трампа

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит президенту США Дональду Трампу почетную президентскую медаль за усилия по возвращению заложников из сектора Газа, сообщила канцелярия Герцога.

"Президент Ицхак Герцог наградит президента США Дональда Трампа высшей гражданской наградой… "Почетной медалью президента Израиля" в знак признания его усилий по возвращению заложников домой", - говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что награда отражает "твердую и непоколебимую поддержку президентом Трампом Государства Израиль, его уникальный вклад в безопасность Израиля и благополучие его граждан, а также его стремление привести весь регион к эпохе мира и сотрудничества".

Президент Герцог, как ожидается, официально сообщит об этом решении президенту Трампу во время их встречи в парламенте Израиля в понедельник.

"Медаль будет вручена президентом Израиля в ближайшие месяцы. Время и место церемонии будут определены позднее", - добавили в президентской пресс-службе.

Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
239

Актуально

Политика

Стало известно, кто примет участие в саммите по Газе

Точка зрения

Колониальная амнезия по-французски: почему Парижу не стоит читать лекции о правах ...

В мире

Трамп прибыл в Израиль

Политика

В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия - ОБНОВЛЕНО

В мире

В Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну хотят продлить арест: адвокаты заявили о новом обвинении

Си Цзиньпин: участие женщин в политике необходимо для «внутреннего гендерного равенства»

Трамп прибыл в Израиль

Трамп отслеживает освобождение заложников из Газы

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Мария Корина Мачадо - кто она и за что получила Нобелевскую премию мира 2025 года? - ОБНОВЛЕНО

На афганско-пакистанской границе идут вооруженные столкновения

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

Последние новости

С 2028 года через Азербайджан по коридору «Север-Юг» будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов

Сегодня, 11:25

В Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну хотят продлить арест: адвокаты заявили о новом обвинении

Сегодня, 11:22

Си Цзиньпин: участие женщин в политике необходимо для «внутреннего гендерного равенства»

Сегодня, 11:20

Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП

Сегодня, 11:14

Колониальная амнезия по-французски: почему Парижу не стоит читать лекции о правах человека

Сегодня, 11:10

В поселке Амирджан произошло умышленное убийство: Задержан 16-летний подросток

Сегодня, 11:08

Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией

Сегодня, 11:05

В одном из поселков Баку канализационные стоки сбрасываются прямо в море - ВИДЕО

Сегодня, 11:03

Строительство нового моста через реку Араз завершится к концу года

Сегодня, 11:00

Трамп прибыл в Израиль

Сегодня, 10:57

В Исламабаде проходит третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции - ФОТО

Сегодня, 10:55

Агададаш Агаев о скандальном инциденте с топором: «Если бы всё повторилось, поступил бы так же» - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Трамп отслеживает освобождение заложников из Газы

Сегодня, 10:47

Посол Израиля в ЕС не исключил создания полноценного палестинского государства

Сегодня, 10:42

Собака из хоррора «Глазами пса» может претендовать на «Оскар»? - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

В Баку зарезан сотрудник таможни в собственном магазине

Сегодня, 10:27

Намиг Гарачухурлу впервые показал жену, но скрыл её лицо - ФОТО

Сегодня, 10:20

В Баку пойман криминальный авторитет, обвиняемый в множестве убийств

Сегодня, 10:18

В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:15

Efendi стало плохо на съемках международного проекта в Казахстане - ВИДЕО

Сегодня, 10:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10