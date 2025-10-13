Президент Израиля наградит Трампа

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит президенту США Дональду Трампу почетную президентскую медаль за усилия по возвращению заложников из сектора Газа, сообщила канцелярия Герцога.

"Президент Ицхак Герцог наградит президента США Дональда Трампа высшей гражданской наградой… "Почетной медалью президента Израиля" в знак признания его усилий по возвращению заложников домой", - говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что награда отражает "твердую и непоколебимую поддержку президентом Трампом Государства Израиль, его уникальный вклад в безопасность Израиля и благополучие его граждан, а также его стремление привести весь регион к эпохе мира и сотрудничества".

Президент Герцог, как ожидается, официально сообщит об этом решении президенту Трампу во время их встречи в парламенте Израиля в понедельник.

"Медаль будет вручена президентом Израиля в ближайшие месяцы. Время и место церемонии будут определены позднее", - добавили в президентской пресс-службе.

Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

Источник: РИА Новости