В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия - ОБНОВЛЕНО

В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Как сообщает AПА, встреча посвящена актуальным вопросам повестки трёхстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Ираном и Россией в сферах транспорта, энергетики и таможни.

13–14 октября в Баку пройдет трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Азербайджанскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, российскую - заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, иранскую - министр дорог и городского развития Фарзане Садыг, передают иранские телеграм-каналы.

На встрече будут обсуждаться вопросы транспорта и логистики, энергетики и таможенного сотрудничества.